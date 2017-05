Greta Varts andis uued filmisoovitused

Varts tõdes, et mai lõpus hakkavad küll filmid otsa lõppema, aga tõstis paar linateost siiski esile. Soovitada julges ta neist aga ainult viimast.

"Ring", režissöör James Ponsoldt



"Temaatiliselt hästi päevakajaline lugu sellest, kuidas on olemas üks unistuste firma, kus kõik tahaksid töötada, mis tegeleb sotsiaalmeedia ja inimeste kommunikatsiooniteemadega. Aga loomulikult on see ulmelises võtmes läinud liiga kaugele. See tegeleb küsimusega, mis juhtub, kui inimeste terve elu läbi nutiseadmete või interneti on kõigile kättesaadav. /.../ Nõrkuseks on see, et ta käsitleb seda teemat liiga pealiskaudselt. Sa ei jõua karakterite hingeellu liiga sügavale."

"Lubadus", režissöör Terry George



"Eelmise aasta film, mis pealt vaadates on "Inglise patsiendi" või muu sellise sõjaromantika taolist. Ajalooline armastusfilm muutub ühel hetkel väga tõsiseks teemakäsitluseks Armeenia genotsiidist. See film natuke kakleb iseenda sees, et kumb ta siis on: kas äärmiselt magus romantiline lugu Armeenia armastajatest, keda lahutavad nii teised inimesed kui ka traagiline ajaloosündmus või ta püüab vaatajateni tuua vähem kõlapinda saanud ajaloolise õuduse, millega kindlasti väga palju Euroopa riigid oskavad suhestuda."

"Tschick", režissöör Fatih Akin



"Justkui suunatud noortele, võib-olla isegi varateismelistele sobilik film, aga samas on ta pärit režissöörilt, kes on Euroopa maastikul tuntud kui väga tugev autorikino esindaja. See on huvitav kombinatsioon värskest ja realistlikust lähenemisest ja mingisugusest poeetilisest katsest rääkida suureks kasvamise lugu läbi tegelaste, keda me pole varem kohanud."