Ott Karulin. Üks roll

Tegelikult võiks ju sihtasutus Narva Muuseum olla hea näide riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööst, sest ega selliseid kahasse asutatud kultuuriasutusi Eestis väga palju olegi. Häda on aga selles, et kuigi põhikirja kohaselt moodustavad sihtasutuse vara muu hulgas eraldised nii riigi kui ka Narva linna eelarvest, pole määratletud summasid ega nende osakaalu. Nii väitiski Narva linna volikogu esimees Aleksandr Jefimov mõne nädala eest, et linna sihtasutuse asutamisel antud lubadus muuseumi toetada polnud midagi enamat kui „džentelmenide leping“ ehk juriidiliselt neil sellist kohustust pole (Põhjarannik 8. V). Tõesti, see, et põhikirja järgi moodustab sihtasutuse vara muu hulgas eraldus linna eelarvest, ei tähenda veel, et see eraldus peab olema iga-aastane või suurem nullist. Seda enam et muuseumil, kujutage ette, on vahepeal hästi minema hakanud, nagu Jefimov samas kuulutab: „Vahepeal on suurenenud sihtasutuse omatulu ja riigi toetus. Sihtasutus ei vaja enam meie toetust endisel määral, sellega olid nõus ka nõukogu liikmed ja juhatuse liige. See tähendab, et linnapoolne toetus võib olla väiksem“. Sihtasutuse asutamisel 2012. aastal toetas linn muuseumi 429 000 euroga. Sel aastal aga vähendati toetust poole võrra – oih, palun vabadust, nii ei tohi väita, sest Jefimov on selgelt öelnud: „Me ei ole muuseumi rahastamist vähendanud, me peatasime väljamaksed“ (Õhtuleht 11. V).

Just selle väljamakse peatamise peale teatas Narva muuseum, et sel juhul tuleb tegevust koomale tõmmata ja esimese asjana ähvardati jätta muuseumi uksed suletuks eelmise laupäeva muuseumiööl. Kes sel ööl Narva sattus, teab, et uksed tehti siiski lahti, kuivõrd Narva linna volikogu otsustas 18. V istungil eraldada muuseumile veel 130 000 eurot, jättes ülejäänud 65 000 eurot siiski pantvangi ajani, mil volinike „hinnangul muuseumi raha kulutamine kontrolli alla saadakse“ (Postimees 18. V) Muuseumile heidetakse ette nii halba majandamist kui ka maksumaksja raha kasutamist restorani kahjumi katmiseks, aga vähemalt opositsiooni kuuluva volikogu liikme Ants Kutti (SDE) arvates „laheneb konflikt lõplikult alles aasta lõpus, kui vahetub muuseumi juht, sest tema hinnangul on tegu „isikliku vihaga muuseumi direktori Andres Toode vastu““ (samas).

Põhjarannik portreteeris hiljuti Toodet kui meest, kes on „vankumatu tinasõdurina tõrjunud juba pikemat aega kohaliku volikogu kiusamis­lahinguid“ ja kelle „painutamiseks ja kohalt minemapuksimiseks on osa Narva võimutegelasi kõvasti higi valanud ja närve õginud“ (Põhjarannik 13. V). Seda, et Toode „ei ole oma väljaütlemistes sõbralik“, tunnistavad ka volikogus vähemuses olevad poliitikud (Postimees 18. V). Ja nii need kaks kanget maadlevadki.

Nimetada seda kõike kultuuri­kon­fliktiks või millekski veelgi tähele­panuväärsemaks, on siiski liialdus, sest paremal juhul meenutab Jefimovi ja Toode vägikaikavedu stseeni „Suvest“. Teate ju küll seda, kus Toots teel Teele poole Kiirt kohtab ja viimane teda Rajale ei taha lubada. Kuna sõnadest kuidagi ei piisa, lähevad posid (või mis, täismehed ikka juba!) kaklema – või noh, vähemalt midagi maadluse sarnast nad seal teepervel läbi tantsivad. Ja muidugi lähevad käiku ka alatud võtted.

Ka Jefimov on Tootsi kombel paberossiga vehkinud ja püüdnud muuseumijuhti kõrvetada, aga ei tasu unustada sedagi, et just Kiir on see, kes džentelmenlikult ei käitu ja kargab Tootsile selga, enne kui viimane kuue seljast või suitsu suust saab. Tegelikult pole muidugi üldse oluline, kes norimist alustas (vastus on alati „Tema!“, seda mäletab lapsepõlvest igaüks), küll aga jääb arusaamatuks, et millise pruudi pärast praegu Narvas kakeldakse ehk kes on selles stsenaariumis Raja Teele. Võiks ju arvata, et Narva muuseum, aga kuidagi ei tundu, et linnavolikogu käitub praegu asutajana heaperemehelikult. Nagu jääb ka mulje, et muuseumijuht on ehk kultuuriministeeriumi kaitsva selja taga suhelnud teise asutajaga liigagi upsakalt. Mis ta siis tuleb minu õue peale kaklema, eks ole.