Cannes'i Kuldse Palmioksa võitis Rootsi linateos "The Square"

28. mai õhtul jõudis lõpule 70. Cannes'i filmifestival, kus peapreemia ehk Kuldse Palmioksa (Palme d'Or) võitis Rootsi lavastaja Ruben Östlund filmiga "The Square".

Kuldse Palmioksa pälvinud "The Square" räägib kunstimuuseumi direktorist Christianist, kes töötab Rootsi kuningalossis asuvas muuseumis. Ta üritab iga hinna eest oma galeriiga edu saavutada ning püsitab selleks muuseumi ette installatsiooni "The Square" ("Ruut"), mis omandab filmi käigus aina uusi tähendusi.

Režissöör ja Cannes'i põhivõistlusprogrammi žürii esimees Pedro Almodovar sõnas, et "The Square" on kaasaegne ja rikas lugu poliitkorrektsuse diktatuurist, vahendas BBC.

Ruben Östlund on varem tuntud filmiga "Force Majure", mis oli toona nomineeritud ka parima võõrkeelse filmi Kuldgloobusele.

Cannes'i põhivõistlusprogrammis osales sel aastal 19 filmi, mille seast valis žürii koosseisus Pedro Almodovar, Will Smith, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wook, Maren Ade, Paolo Sorrentino ja Gabriel Yared välja parimad.

Täielik nimekiri võitjatest:

Kuldne Palmioks: "The Square", rež: Ruben Östlund

Grand Prix: "BPM (Beats per Minute)", rež: Robin Campillo

Parim meesnäitleja: Joaquin Phoenix filmis "You Were Never Really Here", rež: Lynne Ramsay

Parim naisnäitleja: Diane Kruger filmis "In the Fade", rež: Fatih Akin

Parim režissöör: Sofia Coppola filmiga "The Beguilded"

Žürii eriauhind: "Loveless", rež: Andrei Zvjagintsev

Parim stsenaarium: Yorgos Lanthimos ja Efthimis Filippou filmiga "The Killing of a Sacred Deer" ja Lynne Ramsay filmiga "You Were Never Really Here"

Kuldkaamera (Camera d’Or): Leonor Serraille filmiga "Montparnasse Bienvenue" ("Jeune Femme")

Dokumentaalfilmipreemia Kuldsilm: "Faces Places" ("Visages Villages"), rež: Agnès Varda, JR

Parim lühifilm: "A Gentle Night", rež: Qiu Yang (lühifilmidest mainiti ära ka Teppo Airaksineni film "Katto")

Oikumeenilise žürii preemia: "Radiance", rež: Naomi Kawase

Eripreemia: Nicole Kidman

