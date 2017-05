"Kadunud näitlejad". Indrek Saar: olen otsapidi ikkagi näitleja

Doksari näitlejaametist loobunutest otsib vastuseid järgnevatele küsimustele:

Mis selle otsuse siiski tingis?

Millest nimelt mul siis kõrini sai?

Kas see otsus on alatine?

Millal ja kas tekib igatsus tagasi lavale pääseda?

Kas laval olemine on siiski sõltuvus?

Kas sellest saab üldse kunagi loobuda?

Indrek Saar ütles, et kui ta kandideeris Rakvere teatri direktoriks, siis sai selgeks, et temast tõenäoliselt ei saa näitlejat. "Mõte sellest, et see ei pruugi olla minu tulevik, käis lavaka ajal ühel või teisel moel ikkagi peast läbi. [---] Ma ei olnud kuigi kindel selles, et olen piisavalt andekas selle jaoks, et mul oleks Eesti näitelaval midagi uut pakkuda. Mul ei olnud tohutut enesekindlust."

Saar lisas, et näitlejatööd ta väga taga igatsenud pole. "Kuna ma olen saanud kogu aeg midagi teha, siis mul on tunne, et ma ikkagi otsapidi olen näitleja. Mul on see võimalus olnud. Kuna siiamaani on kogu aeg mingi regulaarsusega midagi pakutud, siis on olnud tunne, et ma päris kadunud ei ole. [---] Väga rasketes situatsioonides käib aeg-ajalt mõte läbi, et mis oleks, kui töötaks näitlejana. Võib-olla oleks palju lihtsam."

idee: Erni Kask

teostus: Erni Kask ja Peeter Rästas

täname: Eesti Kultuurkapital ja LHV pank

salvestatud 2015/2016

nu.unioon 2017