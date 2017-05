Kumu toob ekraanile Pariisi Rahvusooperi balletitrupi telgitagused

Pariisi Rahvusooperi balletitrupi noor ja energiline juht Benjamin Millepied asub lavastama oma esimest teost pika ajalooga teatri seinte vahel. Pooletunnine nüüdisballett, mis saab pealkirjaks "Clear. Loud. Bright. Forward", peab valmis saama 39 päevaga. Ta valib trupi hierarhilist ülesehitust eirates välja 16 rühmatantsijat ja alustab proove, üritades samal ajal konservatiivset ja bürokraatlikku institutsiooni moderniseerida.

Thierry Demaizière ja Alban Teurlai film on suurepäraselt üles võetud prooviprotsessi jäädvustus, mille igast kaadrist kumab läbi armastus tantsukunsti vastu, aga mitte ainult – see kujutab ka ühe isepäise ja mõtleva kunstniku püüdu kehtestada oma ideid süsteemis, mis nende vastu inertne on, teatab Kumu.

Benjamin Millepied tantsis ligemale 20 aastat New Yorgi linnaballetis, tegutsedes samal ajal ka koreograafina. Muu hulgas on ta lavastanud Ameerika Balletiteatris ja Hollandi Rahvusballetis. Laiemale publikule on Millepied tuntud Darren Aronofsky filmi "Must luik" koreograafi ja sama filmi peaosatäitja Natalie Portmani abikaasana.

Seansi juhatab sisse Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Toomas Edur, kellega vestleb Tiit Tuumalu.

Treiler: