Jaanus Vaiksoo lasteluuletusest sai Eesti sünnipäevaks koorilaul

Lastekirjanik Jaanus Vaiksoo pikk lasteluuletus "Laul Eestimaast" räägib Eestimaa aastaaegadest. Leporello köites raamatukesele tegi maalilised pildid kunstnik Regina Lukk-Toompere, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval tutvustati tükisooja teost esimest korda lugejatele. Tavapärasele raamatuesitlusele kogunenud publikule üllatuseks kandis Rahvusooper Estonia poistekoor vastse teose algusest lõpuni ette koorilauluna.

"Ma kirjutasin selle luuletuse, sest eestlased virisevad kogu aeg, et meil on 11 kuud halba suusailma, aga ma ei ole sellega päris nõus, mulle meeldib siin päris hästi. Nüüd saigi sellest luuletus ja Andres Lemba tegi sellele ka viisi, nii et sellest on saanud koorilaul. Mõtlesime, et see oleks päris tore kingitus Eesti sünnipäevaks," selgitas Vaiksoo.

"Minu unistus oli teha üks leporello köites raamat /.../, sest iga juttu sellisena ei tee. Jaanus Vaiksoo on kirjutanud oma luuletuse sellisena, et ma kujutasin ette, et see oleks tore, kui ühel hetkel sa saaksid seda kõike korraga näha, mitte liigutada kogu aeg lehti nagu tavalisel raamatul," rääkis Lukk-Toompere.