Püha Jüri preemia pälvis Johanna Maria Paulson

Filmimehe ja õppejõu Jüri Sillarti järgi nime saanud Püha Jüri preemia stipendaadi juures hinnatakse üliõpilase erialast arengut ja võimekust, meeskonnatöö oskust, õppeedukust ja osavõtlikkust koolitööst, aga ka "jumalikku annet".

Johanna Maria Paulson (sündinud 1995) on produktsiooni eriala tudeng. Paulson võttis auhinna vastu järgmiste sõnadega:

"Mul on väga-väga hea meel selle üle, et need inimesed, kes on meid BFMi ühtse kursusena vastu võtnud, on teinud nii palju õigeid otsuseid. See, kuidas meile on antud võimalus siin kasvada ja seda kõike teha iseendana, ennast kordagi selle pärast halvasti tundmata, kes sa oled, on minu meelest kõige suurem kingitus."

Komisjon koosseisus Greta Varts, Anneli Ahven, Mait Mäekivi, Elen Lotman, Tiina Andreas, Margit Keerdo-Dawson, Toomas Sääs, Ly Pulk, Madli Lääne-Metsalu, Moonika Põdersalu ja Peeter Simm põhjendas oma valikut järgnevalt:

"Temas saavad kokku harva üheskoos leiduvad omadused: põhjalikkus ja pühendumus, süsteemsus ja loomingulisus, jõud ja empaatia. Just tema on see juhtlind, kes oma teekaaslased ühtse linnuparvena filmitaevas õnnestunud lugudeni lennutab."

Lisaks 1500-eurosele preemiale, mille panid välja Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kinoliit, anti üliõpilasele rändreliikvia, mille on kujundanud klaasikunstnik Ivo Lill.

Eelnevatel aastatel on Püha Jüri nimelise preemia pälvinud Ivar Taim, Moonika Siimets, Greta Varts, Tanel Kadalipp ja Moonika Põdersalu.

Püha Jüri päeva raames jagati aga veel auhindu. Tudengifilmide parimaks naisnäitlejaks tituleeriti Elo-Mirt Oja ("Säde"), parimaks meesnäitlejaks Karl Edgar Tammi ("9mm"). Veel valiti välja parim montaaž, mille tegi Andrijana Krčmar ("Wrangler"), parim helidisain (Markus Andreas, "Ametniku surm"), parim kunstnikutöö (Krete Tarkmees, "Ametniku surm"), parim kinematograafia (Ermins Baltais, "Pobeda"), parim käsikiri (Rauno Kuusik, "Kodutee") ja parim režissöör (Tõnis Pill, "Taasta side"). Parimaks dokumentaalfilmiks nimetati "Natalja" ja lühifilmideks "Kodutee" ning "Säde".