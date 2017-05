Karlovy Vary filmifestivalil esilinastub kaks Eesti filmi

Karlovy Vary filmifestival avaldas võistlusprogrammidesse kuuluvad linateosed, Eesti filmidest võistlevad East of the West programmis Priit Pääsukese "Keti lõpp" ja Katrin ja Andres Maimiku "Minu näoga onu".

Priit Pääsukese "Keti lõpp" leiab aset tühja parkimisplatsi serval asuvas burgerirestoranis, mis toimib mudelina maailmast või Ida-Euroopast. Keset lõputult kestvat majanduskriisi inimesed, burgerirestorani külastajad - kõik justkui meeleheite piiril - tulevad ja lähevad, samal ajal kui filmi peategelaseks olev ettekandja selle kõige tunnistajaks on ning enesest läbi laseb. Lõpuks liituvad temaga tööd otsiv noormees, akadeemilise maailma imelaps ja kuulus helilooja, kes mõlemad otsivad sõprust ning lähedust.

Andres ja Katrin Maimiku "Minu näoga onu" räägib loo lahutusjärgses masenduses muusikakriitikust Hugost, kes soovib just oma elu hakata taas üles ehitama, kui tema ukse taha ilmub ootamatult tema isa, džässmuusik Raivo. Kiusliku loomuga vanamees teatab, et ta on kohe-kohe maist teekonda lõpetamas ja ootab ainsalt pojalt enda eest hoolitsemist. Kui aga meeste ellu ilmub atraktiivne psühhoterapeut Marian, hakkavad isa ja poeg naise tähelepanu pärast omavahel konkureerima.

Karlovy Vary filmifestival toimub 30. juunist kuni 8. juulini.

Loe kogu võistlusfilmide nimekirja:

Põhivõistlusprogramm

"Arrhythmia", rež: Boris Khlebnikov

Venemaa, Soome, Saksamaa

"Breaking News", rež: Iulia Rugină

Rumeenia

"The Cakemaker", rež: Ofir Raul Graizer

Iisrael, Saksamaa

"The Line", rež: Peter Bebjak

Slovakkia, Ukraina

Corporate, rež: Nicolas Silhol

Prantsusmaa

"More", rež: Onur Saylak

Türgi

"Keep The Change", rež: Rachel Israel

USA

"Khibula", rež: George Ovashvili

Gruusia, Saksamaa, Prantsusmaa

"Little Crusader", rež: Václav Kadrnka

Tšehhi, Slovakkia, Itaalia

"Men Don’t Cry", rež: Alen Drljević

Bosnia ja Hertsegoviina, Sloveenia, Horvaatia, Saksamaa

"Birds Are Singing in Kigali", rež: Joanna Kos-Krauze ja Krzysztof Krauze

Poola

"Ralang Road", rež: Karma Takapa

India

East of the West võistlusprogramm

"Absence of Closeness", rež: Josef Tuka

Tšehhi

"Blue Silence", rež: Bülent Öztürk

Türgi, Belgia

"Dede", rež: Mariam Khatchvani

Gruusia, UK

"How Viktor “the Garlic” took Alexey “the Stud” to the Nursing Home", rež: Alexander Hant

Venemaa

"The End of The Chain" ("Keti lõpp"), rež: Priit Pääsuke

Eesti

"Mariţa", rež: Cristi Iftime

Rumeenia

"The Man Who Looks Like" ("Minu näoga onu"), rež: Katrin ja Andres Maimik

Eesti

"Pomegranate Orchard", rež: Ilgar Najaf

Aserbaidžaan

"Nina", rež: Juraj Lehotský

Slovakkia, Tšehhi

"Falling", rež: Marina Stepanska

Ukraina

"Unwanted", rež: Edon Rizvanolli

Kosovo, Holland

"The Stone", rež: Orhan Eskiköy

Türgi

Dokumentaalfilmide võistlusprogramm

"Another News Story", rež: Orban Wallace

UK

"Atelier de conversation", rež: Bernhard Braunstein

Austria, Prantsusmaa, Liechtenstein

"Before Summer Ends", rež: Maryam Goormaghtigh

Šveits, Prantsusmaa

"A Campaign of Their Own, rež: Lionel Rupp

Šveits

"Land of the Free", rež: Camilla Magid

Taani, Soome

"A Memory in Khaki", rež: Alfoz Tanjour

Katar

"My Life without Air", rež: Bojana Burnać

Horvaatia

"Lots of Kids, a Monkey and a Castle", rež: Gustavo Salmerón

Hispaania

"Tarzan’s Testicles", rež: Alexandru Solomon

Rumeenia, Prantsusmaa

"Richard Müller: Unknown", rež: Miro Remo

Slovakkia, Tšehhi

"The White World According to Daliborek", rež: Vít Klusák

Tšehhi, Poola, Slovakkia