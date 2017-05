Collegium Musicale läheb "Unustatud rahvaste" radadele

Veljo Tormise kooritsükkel "Unustatud rahvad" koosneb kuuest osast:

- Liivlaste pärandus

- Vadja pulmalaulud

- Isuri eepos

- Ingerimaa õhtud

- Vepsa rajad

- Karjala saatus

Tsükkel valmis vahemikus 1970–1989 ja see on kuue Läänemere-äärse soome-ugri hõimu muusikaline koondportree. Paljud neist rahvastest on väljasuremise äärel ja on keeli, mida kõnelevad veel vaid üksikud inimesed.

Kontsert kuulub Tallinna Vanalinna päevade programmi.