Arne Maasik esitleb arhitektuurifotosid Louis Kahni peateosest

Seda täiendavad fotod Kahni ärikooli hoonest Indias Ahmedabadis.

Jaanuaris 2017 reisis Arne Maasik Bangladeshi ja Indiasse, et pildistada Eestis sündinud USA arhitekti Louis Kahni arhitektuuriteoseid. Kahni peetakse arhitektina müstikuks. Ta on praeguseks omandanud ikoonilise arhitekti staatuse, teatab arhitektuurimuuseum. Rahvusvaheline huvi tema isiku ja visuaalse mõtlemise vastu on eriti just viimase 15 aasta jooksul olnud tõusuteel.

Siinne näitus on Eesti uurimisgrupi pikemaajalise tööprotsessi vaheetapp, mis esitab küsimusi Kahni arhitektuuri ja keskaegse Euroopa kindlusarhitektuuri ning konkreetsemalt Kuressaare lossi seoste kohta.

Bangladeshi parlamendihoone kompleks ehk Sher-e-Bangla Nagar asub Dhakas ning valmis aastail 1962–1983. Seda hakati ehitama kümme aastat enne Bangladeshi riigi iseseisvumist. Kompleksi keskne ehitis on rahvusassamblee hoone. See koosneb kaheksast erikujulisest elemendist ning koondub tugeva kesktelje ümber.

Peahoone ehitusmaterjal on betoon, mida läbivad marmorist triibud. Kogu ehitis on valminud käsitsi, mistõttu elementide ja blokkide mõõdud lähtuvad inimkeha suutlikkuse mõõtudest. Ehitamine kestis kakskümmend aastat, kahjuks ei jõudnud arhitekt ise ära oodata oma vastutusrikkaima tellimuse valmimist.

India Juhtimisinstituut asub Ahmedabadis ning valmis aastail 1962–1974. Kool asutati Harvardi ärikooli mudeli järgi ning seal pidi hakatama harima noort india ärieliiti. Nagu mitmes teiseski projektis, lähtus Kahn projekteerimisel kloostri ideest. Kooli arhitektuur moodustab autonoomse linnaku, kus kõik õppimiseks vajalik on kohapeal kättesaadav. Kohalikule traditsioonile omaselt on ehitusmaterjaliks tellis.

Näitus jääb avatuks 20. augustini.