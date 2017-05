Peeter Vähi: Orient näitab, et islamimaades on palju väärtuslikku kultuuri

Peeter Vähi rääkis, et üritab Oriendi kontsertide heliproovides alati kohal olla, sest läbi sajandite on seda muusikat mängitud akustiliselt.

"Ma üritan luua diskreetse võimenduse abil sarnase situatsiooni," ütles ta Klassikaraadio "Delta" vahendusel.

Tänavune festival erinevalt mõnest eelmisest aastast tema sõnul ühte kindlat teemat ei oma.

"Võib-olla see olekski meie väikese Eesti jaoks liiga spetsiifiline, kui pühendada üks festival näiteks ainult Vietnami muusikale või ainult Kambodža muusikale. Meie väikeses riigis ei ole nii palju neid fänne. [---] Küll aga on tänavusel festivalil ülekaalukalt esinejaid, kes on araabiamaadest, Lähis-Idast või islamimaadest," sõnas Vähi, lisades, et sellel on ka konkreetne põhjus.

"Seoses rände- ja põgenikekriisiga on lääne meedia ja võib-olla teatud suunitlusega ideoloogiad levitanud minu meelest mitte päris adekvaatset informatsiooni umbes nõnda, et islam=terrorism. Me tahame näidata, et islamimaades on siiski väga palju muud, väärtuslikku kultuuri, kunsti, muusikat, mis pole mitte ainult kõrgel tasemel, vaid väga pikkade traditsioonidega."

Kuula edasi Klassikaraadio "Deltast".

Orient 2017 kava:

31. mai kell 19 BUDDHA SÕNUM

Jaapani Shingon-budismi Buzani koolkonna mungad &Ichitarō (taiko-trummid / Jaapan)

1. juuni kell 19 KARAKUMI LUIDETE KAJA

Läle Begnazarova & ansambel Altõn Menzil (Türkmenistan)

1. juuni kell 22 MÄGEDE JA MEREDE TAGANT

Armen Andranikjan & ansambel Avetaran (Armeenia) & Ichitarō (taiko-trummid / Jaapan)

2. juuni kell 19 TÜRGI MÜSTILISE MUUSIKA TERVISTAV JÕUD

Latif Bolat, Serap Yilmaz (Türgi)

2. juuni kell 22 PALEEST JA BAZAARILT

Bamdad Music Ensemble (Iraan)

3. juuni kell 19 BABÜLONI KULDNE HIILGUS

Light in Babylon (Lähis-Ida; ansambel artikli pildil – toim).

4. juuni kell 19 STEPI JA KÕRBE LAULUD

Epi (Mongoolia) & Abdellatif Belgacem & Sahara beduiinide ansambel 5 Étoiles (Tuneesia)