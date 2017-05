ERR.ee video: ooperis "Nurjatu saar" kohtuvad Rein Rannap, mereröövlid ja hülgekoor

Helilooja Rein Rannap sõnas, et tal on väga meel, et kõik need lauljad, keda ta kujutas rollides ette, olid nõus tulema. "See on mu ideaalne koosseis, mõnede osade muusika on lausa kirjutatud neile lauljatele, nende seas näiteks Tõnis Mägi ja Markus Teeäär, ma pidasin seda silmas, mida nad teevad, ja kirjutasin neile just sellise muusika," kinnitas ta.

"Ooper "Nurjatu saar" on nendele, kes armastavad suuri lugusid, kes tahavad maailma mõtestada läbi suurte emotsioonide ja kujundite," tõdes lavastaja Vahur Keller ja lisas, et kuuleb ka väga head muusikat. "Lisaks kogu see solistide plejaad ning ma ei tea, kas Eestis on varem tehtud seesugust asja nii suurte massidega," ütles ta ja tõi välja, et laval on umbes 110 inimest.

Markus Teeäär nentis, et Rein Rannap on niivõrd andekas helilooja, kes on loonud sellise osa, et tema tõepoolest laulab ooperilaval. "Ma polnud kunagi varem mõelnud, et võiksin ooperis laulda," ütles ta ja lisas, et ta kaalusin seda väga kaua. "Nüüd me oleme aga siin, käes on esimesed proovid."

"Mul on ülisuur au sellises projektis kaasa lüüa," ütles solist Kristel Aaslaid ja selgitas, et aastaid tagasi oli tal võimalus olla Saaremaa ooperipäevadel esinenud New Yorgi ooperiteatri lava taga rekvisiitori abi ning nüüd saab ta sinna tagasi minna. "Juba värisen."

Libreto on kirjutanud Andrus Kivirähk, laulusõnad Wimberg, lavastaja Vahur Keller, videokunstnik Taavi Varm, tantsuseaded Märt Agu. Osades Marko Matvere, Ott Lepland, Lenna Kuurmaa, Andrus "Bonzo" Albrecht, Kristel Aaslaid, Markus Teeäär, kammernaiskoor Sireen, Eesti Rahvusmeeskoor.

Rein Rannapi ooper "Nurjatu saar" jõuab Saaremaa ooperipäevadel lavale 14. ja 15. juulil.