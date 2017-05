Keelesäuts. Joonistus, maal, foto või pilt?

Elame vaatamise ajastul. Ütlus „üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna“ kehtib praegu rohkem kui kunagi varem inimkonna ajaloos. Näiteks on tavapäraseks nähtuseks saanud fotouudis: sündmust kajastatakse vaid mõne üksiku lausega, sest on võimalus vajutada lingile „Vaata galeriid“. Paljudel on ka omaenda isiklikud galeriid, nii koduseintel, arvutis kui nutiseadmes.

Kuidas aga teha näiteks vahet, kas vaatame joonistust või maali? Eesti keele seletav sõnaraamat ütleb, et joonistus on „kahemõõtmelisel pinnal kujutatu“, mis on tehtud „joonte või heledate ja tumedate pindade abil“. Oluline on rõhutada joonistuse ja maali erinevust, sest maal on „värvidega kahemõõtmelisel pinnal kujutatu“.

Kas „foto“ asemel võib öelda lihtsalt „pilt“? Võib küll. Sõna „pilt“ tähendab „tasapinnale tehtud kujutist“ ja seega võime seda kasutada nii foto, maali kui ka joonistuse kohta. Vaadates näiteks nutiseadmest kellegi joonistust, on kõige õigem öelda, et vaatan fotot ühest joonistusest, aga kõige lihtsam ja samuti õige on öelda, et vaatan pilti.

Vaatemängulist päeva kõigile!