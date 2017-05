Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunikuna asub tööle Indrek Rünkla

Indrek Rünkla on erialalt arhitekt, kelle tööde hulka kuuluvad näiteks Kuressaares asuv Ferrumi kaubamaja, Pühajärve veekeskus ja Tallinna kesklinnas asuv City Plaza. Ta on osalenud mitmete linnaruumi mõjutavate piirkondade nagu Vabaduse väljak ja Rotermanni kvartal kavandamises.

Rünkla sõnul on tema suuremad tööülesanded Kultuuriministeeriumis seotud peatselt alustava ruumiloome ekspertrühmaga, mille eesmärk on tagada, et riigi ruumipoliitika oleks tervikuna teadlikum ja läbimõeldum. "Küsimus ruumist on põimitud paljude muude ühiskondlike valikutega. Nende seoste kaardistamine ja väljaütlemine võib aidata näha ruumi ühiskondliku meiepildi osana," rääkis Rünkla.

Värske kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal ning on samas omandanud ka doktorikraadi kunstiteaduses. Ta on aastaid töötanud büroos Alver Arhitektid ning pidanud loenguid, juhendanud kursusi ja lõputööde valmimist Eesti Kunstiakadeemias. Kultuuriministeeriumis alustab ta tööd arhitektuuri- ja disaininõuniku asenduskohal.