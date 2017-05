Galerii: vaata, milline näeb välja Ugala teatri lavastus "Gogoli disko"

Lavastus "Gogoli disko" erineb tavapärasest, kuna publik ja näitlejad vahetavad kohad – publik hakkab paiknema liikuval pöördlaval ning näitlejad tegutsevad nende ümber 360 kraadi ulatuses.

Lavastaja Ott Aardam põhjendab publiku pöördlavale paigutamist viitega Matsini teosele. "Romaanis on väga olulisel kohal tramm, mis sõidab läbi Viljandi, ja seal leiavadki paljud tähtsad sündmused aset. Pöördlava annab meile võimaluse, et pealtvaatajad nagu oleksidki trammis ja sõidaksid läbi Viljandi."

Lavastuse tegevus leiab aset tuleviku-Viljandis, kus Eestist on saanud Vene tsaaririigi osa ning linnas tuksub sõita sõjatrofeena sinna käima pandud tramm. Riigikord ja raha ei oma enam suuremat tähtsust, mistõttu leitakse üles vanad head hobid: istutakse vaikselt suletud uste taga ja kuulatakse keelatud muusikat ning loetakse keelatud kirjandust. Kõik liiguks omasoodu, kui ei oleks Gogolit, kes tõuseb surnust üles, ja tõmbab kõik ootamatult käima.

Kirjanik Paavo Matsini jaoks on see esimene kogemus, kus tema romaanist saab lavastus. "Väga äge on näha oma romaani ellu ärganud tegelasi. Eks see on suhteliselt unikaalne projekt, et kirjanik näeb, kuidas ta tegelased ellu ärkavad."

Romaani "Gogoli disko" dramatiseeris lava jaoks Ivar Põllu (Tartu Uus Teater), kes on ka lavastuse muusikalise kujunduse autor. Kunstnikutöö teeb Ugala teatri peakunstnik Ott Kangur. Kostüümid loob Pille Küngas.

Gogoli osas on Janek Vadi, teistes osades Andres Tabun, Andres Noormets, Rait Õunapuu, Peeter Jürgens, Tarvo Vridolin, Aarne Soro, Vilma Luik, Kadri Lepp, Triinu Meriste, Margus Vaher, Üllo Kaur, Tarmo Suvisild (külalisena) ja Aili Nohrin.

Lavastust mängitakse ainult Ugala teatri suurel laval juunis 15 korral.