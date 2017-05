Sõpruses esilinastub dokumentaalfilm nõukogude aja hipiliikumisest

"Nõukogude hipid" viib vaataja teekonnale endise Nõukogude Liidu avarustesse. Filmi peateemad on suhe võimustruktuuridega ning inimese keha ja vabaduse küsimus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Filmi peategelane on hipi Aare, kes on tervisehädade tõttu paikseks jäänud, kuid see ei takista tema vaimseid rännakuid.

"Kui sa olid hipi, siis see lõikas sul ära päris palju võimalusi normaalselt tolleaegses ühiskonnas funktsioneerida. Seepärast on nad siiamaani oma identiteedile truuks jäänud, sest see on väga püha asi, millega nad on tegelenud kogu elu, ja väärtused nagu armastus, vabadus, rahu elavad nendes siiamaani," rääkis režissöör Terje Toomistu.

Filmi raamiks on 1971. aasta esimesel juunil Moskvas toimunud hipide kogunemine, kus protesteeriti Vietnami sõja vastu.

"Tolleaegne hipide liider Solntse oli väidetavalt saanud selle kohta ka loa, aga kõik need hipid vahistati KGB poolt, nii et võib arvata, et see oli lõks, see oli KGB provokatsioon ning see sündmus surus liikumise põranda alla ja radikaliseeris selle," selgitas Toomistu.

Etnoloogist rezissöör paljastab filmis põrandaaluse hipide liikumise toimimismehhanismi, mis omal ajal KGB-le peavalu valmistas.

Eesti mõistes suure eelarvega dokumentaalfilm sisaldab ohtralt haruldasi arhiivikaadreid ning nõukogude ajal valminud põrandaalust rokkmuusikat.

Film valmis koostöös Saksamaa ja Soomega.