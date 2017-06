Vaba Lava ootab julgeid osalisi lavastusse "alastusest enam"

Prooviperiood kestab 4. juunist 7. juunini, etendused on 7. ja 8. juunil kell 19 ja 9. juunil kell 20. Huvilistel palutakse kirjutada aadressil viktor@vabalava.ee.

Doris Uhlichi lavastusega "alastusest enam" avati Vaba Lava 2015/2016 hooaeg ning see osutus üheks populaarsemaks

Lavastuses "alastusest enam" pole tegemist lihtsalt grupi inimestega, vaid millegi enamaga – see on juba kogukond, teatab Vaba Lava. See on kogukond ühisliikumises. Lavastuses paneb muusika inimkehi värisema, üksteise vastu põrkuma, voolama, painduma, väänduma. See pakub võimaluse vaadelda inimkeha vabana eelarvamustest, valehäbist, ideoloogiast ja stereotüüpsest-konventsionaalsest suhtumisest, mis puudutavad nii alastust kui tantsu.

Idee ja koreograafia Doris Uhlich, kunstiline nõustaja Yoshie Maruoka, dramaturgia koostöös Christine Standfestiga, valguskujundus Nadja Räikkä, helikujundus Gerald Pappenberger, produtsendid Christine Sbaschnigg ja Theresa Rauter, kaasproduktsioon ImPulsTanz & insert (Theaterverein), Vaba Lava, Sõltumatu Tantsu Lava.

Etendajad: Sveta Grigorjeva, Barbara Lehtna, Linda Vaher, Kerti Kass, Karolin Poska, Katrin Kubber, Mari-Liis Pruul, Kaie Küünal, Siim Tõniste, Kadri Sirel, Liisa Chrislin Saleh, Sigrid Savi, Viktor Aspel, Kaarel Kütas.