Rein Veidemann: üks epohh on Muru lahkumisega ümber saanud

Rein Veidemann ütles, et sadades, kui mitte tuhandetes kodudes jääb professor Muru meenutama tema koostatud neljaköiteline "Sõnarine", mis võtab kokku kogu Eesti luuleloo. Sellist antoloogilist ülevaadet pole Veidemanni sõnul ei enne ega pärast ilmunud ja selle teevad eriti väärtuslikuks põhjalikud kommentaarid. Teine Muru elutöö on Betti Alveri elu- ja loominguloo talletamine, mis on Veidemanni ütluse kohaselt samuti jääva väärtusega.

"Kui me luulet loeme, siis me muidugi saame osa seal olevast elamusest või sõnumist, aga Karl Muru oli üks neist suurtest luule asjatundjatest, kes oskas luulest kirjutada nii, et lugeja tunne sai avaramaks, lisaseletuse. Luules väljendatud ilu leidis tema kommentaari abil võimenduse."

Karl Muru koolitas aastakümneid uusi Eesti kirjandusuurijaid, eesti keele ja kirjanduse õpetajaid. Armastus kirjanduse vastu oli Muru kreedo, rääkis Veidemann.

"Ta oli õppejõuna autorite suhtes ääretult diskreetne, aga ka nõudlik. Ta oli kõige paremas mõttes kirjandusteadlane, kes ei mõelnud välja mingisugust kontseptsiooni või mustrit ega surunud seda loojale peale. Ta lähtus loomingust endast, autorist ja ajastust, mis on tihedalt seotud. Ta oli selle, mida me nimetame võrdlevaks kirjandusteaduseks, tõeline esindaja."

Muru kaliibriga luule asjatundjaid Veidemanni sõnul enam Eestis palju alles jäänud ei ole.

"Õnneks üks tema õpilasi Arne Merilai on nende hulgas, Liivi uurijana tuntud Jüri Talvet – nemad võiks nimetada esindamaks seda Muru luule uurimise koolkonda. Aga selliseid vana kooli humaniste, õpetlasi, peab tunnistama, juurde tulnud ei ole. Ilmselt on ajad ka niisugused, mis ei ole seda soodustanud. Aeg soodustab ülikitsast spetsialiseerumist, üliteoretiseerimist, pihustumist erinevate üksikute autorite juurde, aga tervikpildi valdajaid jääb üha vähemaks. Muru oli üks viimaseid õpetlasi, kes seesugust lähenemist esindas. Üks epohh on sellega ümber saanud."

Veidemann lisas, et inimesena oli Muru ääretult tagasihoidlik, muhe, siiski kindlaid seisukohti omav väga hea kaasvestleja, mõõdukas, leebe ja usaldusväärne.

"Ääretult kindel oli alati tema läheduses olla."