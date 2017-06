Just Film hakkab välja andma mainekat auhinda

Auhinna saaja hakkab kandideerima Euroopa parima lastefilmi tiitlile.

Just Film on üks kümmekonnast festivalist, mille Euroopa Lastefilmide Assotsiatsioon ehk ECFA spetsiaalselt selleks otstarbeks välja valib. Kokku kuulub assotsiatsiooni ligemale 80 festivali 35 riigist.

Just Filmi tegevjuhi Mikk Granströmi sõnul on see väga suur tunnustus. „See, et Just Filmi võidufilm saab võimaluse kandideerida Euroopa parima lastefilmi tiitlile, lisab meie festivalile rahvusvahelist tuntust ja toob loodetavasti siia senisest rohkem maailma ja Euroopa esilinastusi,” ütles ta.

Mullu võitis Euroopa parima lastefilmi tiitli Šveitsi animafilm „Minu elu Tsukiinina”.

Euroopa Lastefilmide Assotsiatsioon on asutatud 1988. aastal, et tutvustada ja levitada Euroopa laste- ja noortefilme.

Just Film on PÖFFi suurim alafestival, mis tänavu leiab aset 17.-26. novembrini. Festivalil linastub igal aastal ligemale 50 pikka laste- ja noortefilmi.