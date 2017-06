VAT teatri värske lavastus "Mister Green" etendub Saksamaal

Lavastuse idee autorid ja dramaturgid Mihkel Seeder (VAT Teater) ja Giuditta Mingucci (teater Elsinor, Itaalia) on lavastuse tituleerinud visuaalseks lastelavastuseks metsast ning metsa ja inimese suhetest selles loos juttu tulebki.

Eestis on harukordselt palju metsa, aga sellegipoolest on see inimestele ajapikku võõraks ja isegi hirmutavaks paigaks muutunud. Tundmatusse rohelusse sattudes tunneb moodne inimene end õige pea üksiku ja eksinuna. Ei oska ta enam märgata taimede hääletuid toimetusi ega sedagi, millise hämmastava võrgustiku, world wide woodi, üks mets on üles ehitanud. Oleks vaid võimalik seda kuidagimoodi näha ja mõista!

Väga kiiresti peab need trikid selgeks õppima Marco (Rauno Kaibiainen Improteatrist IMPEERIUM), kes eksib saatuse tahtel metsasügavusse ning peab seal üle elama pelutava öö. Kodust jõudis ta kaasa haarata vaid kiiresti tühjeneva mobiili ja kalli potitaime. Marco mõistab, et ellujäämiseks on tal vaja tugevamaid abilisi.

Kuidas aga võita puid enda poolele? Kas nende keelt on võimalik kuidagi õppida? Ja kas ta saab ikka lõpuni kindel olla, et puud ei suhtu hoopis temasse kui sissetungijasse?

Lavastaja Helen Rekkor (Teatriühendus Misanzen) loob VAT teatri laval visuaalselt haarava keskkonna, kus digitaalne maailm ja looduse müstiline reaalsus omavahel lootusetult segamini lähevad.

Lavastus sünnib projekti Platform Shift+ raames VAT Teatri ja teater Elsinori (Itaalia) koostööna.

Lavastuse kunstnik on Annamaria Cattaneo (teater Elsinor, Itaalia). Videokunstnik on Henry Griin ning helilooja Ardo Ran Varres.