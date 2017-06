Priit Kuuse muusikakroonika: Eesti muusikud maailmas maikuus

1.-4. V New Yorkis leiab aset Arvo Pärdile pühendatud rahvusvaheline konverents „Arvo Pärt. Sounding the Sacred“. Konverentsi korraldavad Püha Vladimiri õigeusu teoloogiline seminar ja Fordhami ülikooli õigeusu kristluse uurimiskeskus. Põhiettekannetega esineb Fordhami ülikooli Lincoln Center Campuse auditooriumis 12 spetsialisti, õppejõudu ja teadlast, nende hulgas ka Eestist muusikaakadeemia professor Toomas Siitan. 3. V toimub Holy Trinity Churchis konverentsi kontsert „Sounding the Sacred“, Arvo Pärdi loomingust ettekandel „Stabat Mater“, „Trivium“, „De profundis“, „Saara oli 90-aastane“. Esinevad Antwerpeni Goeyvaerts Trio suur koosseis, Yousif Sheronick löökpillidel ja Andrew Shenton orelil.

1. V Ain Anger laulab Viini Riigiooperis Wagneri ooperis „Valküür“ Hundingi osas, Siegmundi rolli täidab Robert Dean Smith, Wotanit Bryn Terfel, Sieglinde ja Brünnhilde osades vastavalt Camilla Nylund ja Petra Lang. Sven-Eric Bechtolfi lavastust dirigeerib Peter Schneider.

1.-24. V Kristjan Randalul on maikuul kümme esinemist, neist üheksa välismaal.

1. V mängib Grupa Janke Randalu (kauaaegne duo löökpillimängija Bodek Jankega) Saksamaal Karlsruhe Tollhausi kultuurikeskuses; esmakordselt toimub duo suurem turnee Venemaal: 22. V Moskvas Võssotski klubis, 23. V Tšeljabinskis Moskva klubis, 24. V Jekaterinburgis linna esimeses, EverJazzi klubis, kus duo esinemist on kenasti reklaamitud; 3. V mängib Randalu Berliinis Watergate'il 'X Jazz Festivali' avakontserdil Berlin X Warschau Ensemble'i koosseisus, 4. V järgneb kontsert Kölnis klubis Loft Alexej Malakhau Groupiga, seejärel kolm õhtut Norra saksofonisti-helilooja Trygve Seim'iga tema kvartetis kavas „Trygve Seim – Helsinki Songs“ 19. V Norras Eidsvollis, 20. V Frankfurti Alte Operis ja 21. V Karlsruhe Tollhausi kultuurikeskuses.

1.-30. V Eesti kõige hõivatuma noore laulja, Viinis elava Katrin Targo esinemised sel kuul: 1., 3., 8., 14., 18., 22., 23., 28. ja 30. V – üheksa eksklusiivkontserti Wiener Residenzorchesteriga Viini Kontserdimajas, dirigendiks Pierre Pichler; 11. ja 17. V Tatjana osa täitmised Tšaikovski „Jevgeni Oneginis“ Tšehhimaal Plzeňi teatris; 13. ja 26. V privaatkontserdid; 14. V Augustinerkirches ettekandel Mozarti „Missa solemnis in C“ KV 337, esinevad Kirchenmusik St. Augustini koor ja orkester, dirigent Thomas Böttcher; 20. ja 27. V Karlskirches Mozarti Requiemi esitus, mängib Orchester 1756, laulab Heinrich Biber Chor, dirigendiks Martin-Jacques Garand; 30. V Viini toomkirikus e. St. Stephani katedraalis Johann Ernst Eberlini „Missa sexti toni“ F-duur (1887-1891) ettekanne, Katrin Targo laulab solistide kvartetis, esitajaiks Wiener Domchor, Vokalensemble St. Stephan, Choralschola St. Stephan, Wiener Domorchester, toomorganistid Konstantin Reymaier ja Ernst Wally, orelil Thomas Dolezal, juhatab Domkapellmeister Markus Landerer.

2. V Geneva Camerata ja pianist David Greilsammer esitavad kontserdil Pariisis Orsay muuseumis Pärdi „Fratrest“.

2. V Prahas Kirilli ja Metodiuse kirikus mängib Berg Orchestra Pärdi pala „Sequentia“, Tšehhi esiettekannet juhatab Pavel Šnajdr.

3. V Arvo Pärdi „Fratrest“ esitab UK-s Glasgow's Aurea Quartet, kontserdipaigaks The Hugh and Pint.

3. V Koit Soasepp laulab Gremini osas Tšaikovski „Jevgeni Onegini“ etendusel Soome Rahvusooperis Helsinkis, Marco Arturo Marelli uuslavastus, dirigeerib Mihhail Agrest Peterburi Maria teatrist.

3., 5. ja 6. V Kai Rüütel esineb Belgias Antwerpeni Flandria ooperitrupi (Opera Vlaanderen) solistina Chaya Czernowini uusooperi „Infinite Now“ maailma esilavastuses (ta tegelase nimi on 'Mezzosopran'), mille on teinud Luk Perceval. Dirigeerib Titus Engel.

3.-19. V Mirjam Tally teoste ettekandeid. 3. V on USAs Cincinnati Hartfordi ülikooli konservatooriumis Lincoln Theatre'is esitamisel „Winter Island“, mängib ülikooli ansambel Foot in the Door. 13. V teeb Tally muusikaühingu Skaiv korraldataval üritusel koos Lars Erikssoni ja Jonas Nilssoniga elektroakustilise performance'i palaga „The Voyager“, kontsert Gotlandi saarel Visbys Vårdklockansi kirikus. 19. V kõlab esiettekandes Tally pala „Interferences“ kontrabass-plokkflöödile, selle mängib Anna Petrini Uppsalas toimuval Solo Festivalil.

3.-27. V Maarja Nuut annab maikuul üksteist kontserti viiel maal Euroopas. 3. V esineb ta Austrias Linzi Brucknerhausi Mittlereri saalis „Festival 4020“ sarjas; 4. V Saksamaal Langenau Pfleghofis; järgneb neli kontserti UK-s: 12. V Cardiffis Walesi Kuningliku muusika- ja draamakolledži Dora Stoutzkeri Hallis, 13. V Leedsis Opera Northi Howard Assembly Roomis, 15. V Norwich Playhouse'is Norfolk & Norwich Festivalil. 16. V astub ta üles Londonis kultuurikeskuse Rich Mix peasaalis (Main Space), kus toimub Ida-Londoni festival „Serious Space 2017“, siin esinevad nad koos elektronhelilooja Hendrik Kaljujärvega. 18. V esinemine leiab aset Hollandis Rotterdamis mainekas valiksarjas „Classical: Next“ kavaga „Seriously?“ muusikakeskuse 'Bird' klubisaalis The Club Showcase. Tagasi UK-s, esineb Maarja 19. V Southamptonis Turner Simsi saalis, Bristolis 20. V Colston Halli Lanterni saalis ning 21. V tuleb esinemine Morecambe'is Lancashire'i muusika- ja haridusühingu „More Music“ sarjas. 27. V on maikuu viimane esinemine koos Hendrik Kaljujärvega Makedoonia pealinnas Skopjes 16. festivalil „Offest“ populaarses MKC Dancing Hallis.

4. V Soomes, Vaasa Korsholmi kirikus toimuval kevadkontserdil mängib Wegeliuse Kammerorkester Andres Kaljuste juhatusel, kavas Arvo Pärdi „Greater Antiphons“ ja „Orient & Occident“, Ülo Kriguli „Layers Playout“, samuti Bachi Viiulikontsert E-duur ja Haydni Viiulikontsert G-duur, solistideks Albert Sahlström ja Annemarie Åström.

4.-17. V Annely Peebo esineb Viini Volksoperis Afra osatäitjana A. Catalani ooperis „La Wally“, Aron Stiehl on lavastajaks, Marc Piollet dirigendiks, etendused 4., 15. ja 17. V.

4.-21. V Kristiina Poska kontserdid. 4. V toimub Poska juhatusel Rootsis Karlstadi kongressi- ja kultuurikeskuses Wärmlandi ooperiteatri orkestri ja Dalasinfonietta ühiskontsert kolme generatsiooni inglise heliloojate muusikast: Charlotte Bray „Black Rainbow“, Britteni „Neli mereinterluudiumi“ ja Elgari „Enigma variatsioonid“. 13. ja 14. V juhatab ta Wiener Concert-Vereini kava Viini Bisanbergis ja Viini Musikvereini Brahms-Saalis, kaastegev pianist Simon Savoy, ettekandel Joseph Marxi, Haydni, Reinhard Süssi ja Mozarti loomingut. 20. ja 21. V mängib tema käe all Malmö Muusikaakadeemia sümfooniaorkester Malmö Muusikaakadeemias ja Taanis Kopenhaageni Tivoli kontserdisaalis, kavas Mozarti avamäng ooperile „Võluflööt“, Prokofjevi Viiulikontsert nr 2, solistiks Louise Gorm Nielsen, Elgari „Enigma variatsioonid“.

4.-14. V Festivalil Nordischer Klang (toimub 26. korda) Saksamaal Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa ülikoolilinnas Greifswaldis on tänavu programmis 7. V Rein Rannapi soolokontsert Griebenowi lossis ning 13. V ansambli Curly Strings esinemine St. Spirituse kultuurikeskuses.

4.– 31. V Paavo Järvi etendused ja kontserdid Milano La Scalas, mis on tema debüüdiks seal nii balleti- kui ooperidirigendina. 4. V toimub ainus selle kuu balletietendus, lisaks kolm kontserti ning kaheksa ooperietendust. Balletiõhtu kannab pealkirja „La Valse“. Esimeseks vaatuseks on Raveli „La Valse“, mille on lavastanud Stefania Ballone, teise vaatuse muusikaks on Bizet' noorpõlvest pärit Sümfoonia C-duur, mille lavastab Matteo Cavazzi, ning pikim kolmas vaatus tantsitakse Rimski-Korsakovi sümfoonilise süidi „Sheherazade“ op. 35 muusikal, lavastus on Marco Messinalt. Paavo Järvi etendused Mozarti ooperist „Don Giovanni“, mille uuslavastuse teeb Robert Carsen, toimuvad alates 6. V (kuni 6. VI) kokku kümnel õhtul, kus kõigis esineb nimiosas kuulus Thomas Hampson ning Leporello osas Luca Pisaroni. Maikuu kaheksa Mozarti-etendust leiavad aset 6., 9., 12., 14., 17., 19., 28. ja 31. mail. 13., 16. ja 18. V juhatab Paavo Järvi Milano La Scalas teatri orkestri Filarmonica della Scala kolme kontserti, kavas Gustav Mahleri Sümfoonia nr 7 e-moll.

4.-31. V Schumann Quarteti, kus mängib vioolat Liisa Randalu, esinemised. 4.-5. V Šveitsis Bernis, 9.-10. V Madridis, 21. ja 25. V Saksamaal Schwetzingenis ja Dresdenis, 28. V Londonis Wigmore Hallis, 29. V Itaalias Bolognas, 31. V Saksamaal Kölnis, viimases on kavas Mozarti Kvartett KV 590, Barberi Kvartett op. 11, Aribert Reimanni Adagio ja Beethoveni Kvartett op. 59 nr 1.

5. V Brasiilias mängib Orquestra Sinfónica Municipal de São Paulo Arvo Pärdi „Cantust Benjamin Britteni mälestuseks“, Theatro Municipalis juhatab ettekannet Roberto Minczuk. Kontserdi kordus samas 6. V.

5.-18. V Kontserdid Kristjan Järvi juhatusel. 5. - 10. V juhatab Järvi Läänemeremaade filharmoonia noorteorkestri (Baltic Sea Philharmonic) kümmet kontserti, millest kolm peakontserti toimuvad 5. V Saksamaal Hattingenis LWL tööstusmuuseumis, 7. V Kopenhaagenis Taani Raadio kontserdisaalis ja 9. V Aarhusi Muusikamajas. Uue kontserditsükli nimi on „Waterworks“, mille siinses esimeses kavas kõlavad Händeli „Watermusic“ (Daniel Schnyderi-Charles Colemani versioonis ja Kristjan Järvi seades), Philip Glassi Viiulikontsert nr 2, solistiks Mihhail Simonjan, ning Glassi „Aguas da Amazonia“ Charles Colemani orkestreerituna. See kava kõlab nn peakontsertidel. Lisaks mängib orkester 8. V kolm koolikontserti lühema kavaga (ilma Viiulikontserdita) Taani Raadio kontserdisaalis ning 10. V samaviisi Aarhusi muusikamajas. 13. ja 14. V juhatab Kristjan oma MDR Lwipzigi sümfooniaorkestrit, kontserdid Mannheimis Rosengarteni kongressikeskuses ja Wiesbadeni Kuhrhausis, kavas Tšaikovski süit „Lumehelbeke“, Rahmaninovi IV klaverikontsert g-moll, solistiks Deniss Kožuhhin, ja , ja Beethoveni V sümfoonia. 18. V dirigeerib Järvi „Praha kevadel“ Tšehhi Filharmooniaorkestrit, kavas Arvo Pärdi „Swansong“, Rahmaninovi IV klaverikontsert, solistiks Lukáš Vondráček, ja R. Straussi „Sinfonia domestica“, kontsert Praha Smetana-nimelises saalis.

5.-18. V Külli Tominga esinemised Itaalias Milanos. 5. V laulab ta Tatjana Larionova klaverisaatel Mussorgski tsükli „Surma laulud ja tantsud“, kontserdipaik on Milano

Chiesa Vecchia di Baggio. 7. V esineb Külli koos pianist Luca Schieppatiga Milano Casa Verdi's duokavas „Originaal ja koopia“, sel heategevuskontserdil on kavas järgmised autorid: Gluck-Scambati, Paisiello, Mozart-Busoni, Mozart, Rossini, Verdi-Liszt, Mussorgski, Tšaikovski, Liszt-Aljabjev. 18. V kontsert toimub antiiksetel instrumentidel Lombardias Briosco Villa Medici's, koos Luca Schieppatiga on kavas Paisiello, Mozart, Beethoven, Rossini ja Verdi.

5.-27. V Olari Eltsi kontserdid nelja orkestri ees Soomes. 5. V mängib tema käe all Lapi Kammerorkester kontserdil Korundi kultuurimajas Rovaniemis, kavas Šostakovitši muusika tummfilmile „Uus Babülon“, kus Elts ise mängib ka klaverisoolod. 10. ja 11. V esineb ta Jyväskylä Sinfonia ees sealses linnateatris, kavas „With All My Heart“ ettekandel Janáčeki avamäng „Armukadedus“, Rahmaninovi II klaverikontsert, solistiks Valeria Resjan, ja Dvořáki VIII sümfoonia. 18. V on Eltsil kontsert Tapiola saalis Tapiola Sinfonietta ees kavaga „Suvevalgus“: Henri Dutilleux' „Serenade sur le nom de Marguerite Long“ ja muusika balletist „Hunt“, Erkki-Sven Tüüri „Illuminatio“ (solist vioolal Lawrence Power) ning Albert Rousseli muusika ballett-pantomiimist „Ämbliku pidu“. 27. V on Eltsil kontsert „Kevään lumous“ („The Bell of Spring“) Helsinki Musiikkitalos Avanti! kammerorkestriga, kus kaastegev sopran Karita Mattila, ettekandel J. Cage'i 4'33'', Henri Duparci ja J. Sibeliuse soololaulud orkestriga ning Schumanni I sümfoonia „Kevad“.

5.-28. V Alfia Kamalova esineb Donna Anna osas Mozarti ooperis „Don Giovanni“ (uuslavastuse esietendus 29. IV) Gelsenkircheni Muusikateatris kaheksas etenduses. Ben Bauri lavastuses on dirigentideks Rasmus Baumann ja Yura Yang, nimiosas laulab Piotr Prochera.

6. V Berliini Filharmoonia kammersaalis esitavad Müncheni Kammerorkester ja RIAS kammerkoor Arvo Pärdi „Te Deumi“, juhatab Alexander Liebreich. Londoni Kings Place'is mängivad Tim Gill tšellol ja Rolf Hind klaveril Pärdi „Fratrest“.

6. V Endrik Üksvärav teeb solistina kaasa Arthur Honeggeri oratooriumi „Kuningas Taavet“ ettekandel Tokyos festivali „La Folle Journée“ programmis. Kontsert toimub Tokyo International Forumi C-Hallis, kus on 1490 kohta. Oratooriumi kannavad ette Sinfonia Varsovia ja Ensemble Vocale Lausanne, solistideks Pythonisse'i osas Laurence Amy, sopran Lucie Chartin, metsosopran Marianne Beate Kielland ning tenor Endrik Üksvärav, juhatab Hollandi dirigent Daniel Reuss.

6.-24. V Mihhail Gerts dirigeerib oma koduses Theater Hagenis 6. V Wagneri „Lendava Hollandlase“ esietendust, mille on lavastanud Beverly Blankenship, õhtud veel 19. ja 24. V. 14. V on tal juhatada ka Donizetti „Lucia di Lammermoori“ etendus, kus nimiosas laulab Brasiiliast pärit Cristina Piccardi (lavastaja Thomas Weber-Schallauer).

7. V USAs Pittsburghi (PA) Carnegie Music Hallis on ettekandel Arvo Pärdi „Summa“. Mängib Symphonette Andrew Wickesbergi juhatusel.

7. V MaanoMänni osaleb kammermuusikasarja „Soome 100“ kontserdil Vaasa Kaupungintalos, kus kavas soome heliloojate Pertti Maaniittu, Lars Karlssoni, Atso Almila ja Kimmo Kuokkala uuem looming. Laval on ka harfimängija Lily-Marleen Puusepp.

7. V Ines Maidre annab kontserdi Norras Bergeni Katedralskoles (The Latin School) koos norra soprani Hilde Annine Hasselbergiga.

7.-24. V Aile Asszonyi esineb solistina Grazi Ooperis Austrias, ta laulab Ghita rollis A. von Zemlinsky lühiooperis „Kääbus“ ja ema osas Dallapiccola lühiooperis „Vang“, mis etenduvad samal õhtul. Lavastanud Paul Esterházy, dirigent on Dirk Kaftan, etendused 7., 12. ja 24. V.

7.-28. V Hando Nahkuri ülesastumised USAs Dallase Christ Lutheran Churchis (CLC, TX): 7. V koostöös Mary Ellen Durham ja CLC koor, 14. V koostöös Betsy Lintel ja CLC koor, 21. V koostöös CLC koor, 28. V koostöös Julia Smith ja CLC koor.

8. V Šveitsis Luzerni kultuuri- ja konventsioonikeskuses mängib Human Rights Orchestra Arvo Pärdi „Cantust Benjamin Britteni mälestuseks“, juhatab Alessio Allegrini.

9. V Euroopa päeva puhul esineb Malta saare pealinnas La Valleta Vahemere konverentsikeskuses Eesti Filharmoonia kammerkoor koos Kor Mirabitur'i, solistide ja Malta Filharmooniaorkestriga Beethoveni IX sümfoonia ettekandel, mida juhatab Brian Schembri.

9. V Iirimaal Dublini Rahvuslikus kontserdihallis mängib pianist Andrew Zolinsky kava „After the Revolution“, milles kõlab ka Arvo Pärdi „Aliinale“.

9. V Milano Ülikooli sümfooniaorkestri (L'Orchestra UniMi) kontserdil ülikooli suures saalis „Statale“ on ettekandel ka Erkki-Sven T üüri „Action.Passion.Illusion“, dirigeerib Daniel Smith. Vt Tüüri esitusi veel: Arvo Volmer, Brasiilia ja Olari Elts, Soome.

9. V Kammerkoor Collegium Musicale laulab Euroopa päeval Poolas Szczecini Filharmoonia kammersaalis. Korraldajate soovil kõlab kontserdil läbilõige Veljo Tormise kooritsüklist „Unustatud rahvad“, dirigeerib Endrik Üksvärav.

10. V Arvo Pärdi muusika ettekandeid. UK-s Loughborough ülikooli Martin Hallis esitab Carducci Quartet „Summa“. Šveitsis Zürichi Fraumünsteri katedraalis on ettekandel kava „Exil und Emigration“, kus vokaalansambel Cantissimo esituses kõlavad ka Pärdi „Bogoroditse Djevo“, „Kaks slaavi psalmi“ ja „Nunc dimittis“, juhatab Markus Utz. Saksamaal Stendali Altmarkti teatris mängivad Brandenburgi Sümfoonikud „Fratrest“, dirigeerib Alexander Mickelthwate, kava korratakse 11. V, 12. ja 13. V Brandenburg an den Haveli teatris. 10.-12.V esitab Tšehhis Brno Filharmooniaorkester oma saalis kolmel õhtul „Cantust Benjamin Britteni mälestuseks“, juhatab Alexander Joel.

10. V Johan Randvere annab sooloõhtu Helsinki Musiikkitalos sarjas „Virolainen musiikki soi“: ettekandel Eduard Tubina „Ballaad Mart Saare teemale“, Heino Elleri „Kellad“, Jaan Räätsa „Tokaata“, Erkki-Sven Tüüri Klaverisonaat, Pärt Uusbergi „Pala-fantaasia“, Tõnis Kaumanni „Folia antiqua“ ja Tõnu Kõrvitsa „Kolm pala“.

10.-19. V Mari Kalkuni esinemised Soomes ja Saksamaal. 10. V astub ta üles koos Anne-Mari Kivimäkiga rahvamuusika päeval Mynämäki raamatukogus Edela-Soomes. 18. ja 19. V esinevad Mari Kalkun ja ansambel Runorun Põhja-Saksamaal Gettorfis ja Flensburgis FolkBaltica festivalil.

11. V Paul Mägi juhatab Uppsala Kammerorkestrit Uppsala kontserdi- ja konverentsikeskuses, kavas Bartóki Viiulikontsert nr 2, solistiks orkestri kontsertmeister Bernt Lysell, ja Šostakovitši I sümfoonia f-moll.

11. V UK-s Riponi katedraalis mängib Pärdi pala „Pari intervallo“ organist Jonathan Clinch. Hollandis Culemborgi Andriesi keskuses mängivad briti tšellist Michael Kevin Jones ja hollandi pianist Ellen Verhagen Pärdi teose „Spiegel im Spiegel“.

11.-13. V Arvo Volmeri kolm kontserti Brasiilias São Paulos, kus mängib Orquestra Sinfônica do Estado São Paulo. Selles kavas kõlavad Erkki-Sven Tüüri „Elamata jäänud elu paine“, Sibeliuse IV sümfoonia a-moll ja Brahmsi Viiulikontsert D-duur op. 77, solistiks Isabelle Faust. Kontserdipaik on Sala São Paulo.

12. V Zürichi Tonhalles esitavad Konzertchor Harmonie Zürich ja Tonhalle-Orchester Arvo Pärdi „In principio“, dirigeerib Peter Kennel. USAs San Francisco (CA) Noe Valley Ministrys esitab Resound Ensemble Arvo Pärdi „Magnificati“, juhatab Nicole Paiement. Kevadkontserdi nimetus on „The Songs of Transcendence“, kava kordub samas 13. V ja 15. V.

12. V Magdeburgi teatris Saksamaal on taas laval ballett „Kevadpühitsus“, mille alusena Magdeburgi Filharmoonia orkester mängib Pawel Poplawski käe all Pärdi teosed „Psalom“ ja Sümfoonia nr 3, koreograaf on Gonzalo Galguera. Järgmine etendus 28. mail.

12.-14. V Eesti Filharmoonia Kammerkoor on kutsutud Tenso päevadele Belgias Mechelenis. 12. V astub koor üles väljamüüdud Mecheleni katedraalis Kaspars Putniņši juhatusel, ettekandel Arvo Pärdi „Solfedžo“, „Summa“, „Magnificat“ ja „Nunc dimittis“, György Ligeti „Lux aeterna“ ning Veljo Tormise „Tornikell minu külas“ ja „Raua needmine“. Kava kannab pealkirja „Like light out of darkness“. 12. ja 14. V osaleb EFK töötoas noortele dirigentidele, mille viivad läbi Daniel Reuss Amsterdamist ja Nils Schwekendiek Helsinkist. 13. V öökontserdil esineb EFK Mecheleni katedraalis koos viie kooriga pm Belgiast ning koos Helsinki Kammerkooriga Tenso päevade traditsioonilisel maailmaesiettekandel, tänavu belgia helilooja Dirk Brossé uusteosest „Ebony Oratorio“. Dirigeerib Klaas Stok. Kogu Mechelenis toimuv üritustesari kuulub omakorda Belgia kuulsa Flandria festivali (Festival van Vlaanderen) programmi.

12.-27. V Hendrik Vestmanni etendused Saksamaal. 12. ja 20. V dirigeerib ta Bizet' „Carmenit“ Krefeldi ja Mönchengladbachi Teatris ning samuti ooperit „Carmen“ oma koduses Oldenburgi Riigiteatris 27. V.

13. V Arvo Pärdi muusika ettekandeid. Londonis laulab Renaissance Singers James Davey juhatusel „Magnificati“ ja „Nunc dimittist“. Kontserdipaik on Saint Sepulchre-without-Newgate. Koor võtab osa ka juunis toimuvast koorikonkursist London International A Cappella Choral Competition, lauldes seal Arvo Pärdilt pala „The Deer's Cry“. Konkursi teemahelilooja on tänavu Arvo Pärt ja iga konkursil osalev koor peab tooma võistluskavasse Pärdi ühe teose. Žüriisse on kutsutud Tõnu Kaljuste. UK-s West Wycombe'i St Lawrence'i kirikus mängib Chiltern Camerata „Cantust Benjamin Britteni mälestuseks“, juhatab Sam Laughton. Saksamaal Remscheidi Evangeelses linnakirikus kannavad „Berliini missa“ ette Remscheidi vokaalansambel ja organist Ursula Wilhelm, dirigendiks Werner Rizzi. Prantsusmaal Nantes'is (Chapelle de l'Immaculée) laulab Schola Cantorum de Nantes kava avapalana „Magnificati“, juhatab Thierry Béhu. Kava kordub 14. V Vertou kirikus.

13.-28. V Viiuldaja Miina Järvi ja pianist Mihkel Järvi kaheksa kontserti reisil Hiinas kaheksas eri linnas: 13. V Dalian, 14. V Nanjing, 19. V Quanzhou, 20. V Jinjiang, 21. V Yangzhou, 26. V Tianjin, 27. V Hunan ja 28. V Haerbin. Kavades on Sibeliuse „Danses champêtres“, Arvo Pärdi „Fratres“, Einar Englundi „Introduktsioon ja tokaata“, C. Francki Sonaat a-moll, samuti hiina muusikat.

14. V Hispaanias Vigo Kõrgemas Muusikakonservatooriumis mängib Orquestra Sinfonica Vigo 430 Arvo Pärdi „Fratrest“, dirigeerib Vicent Alberola. Saksamaal Mainzis esitab Rheiniscche Orchesterakademie Arvo Pärdi teose „Orient & Occident“, dirigent on Carolin Nordmeyer. Norras Stavangeri toomkirikus esitavad toomkiriku koor ja organist Ivan Saradžišvili Pärdi teose „The Beatitudes“, juhatab Oddgeir Kjetilstad.

15. V Mari Poll esineb Brahmsi Viiulikontserdi solistina Inglismaal koos Birminghami Sümfooniaorkestriga, dirigeerib Keith Slade. Kontsert Sutton Coldfieldi raekojas.

15.-18. V Eesti Sinfonietta keelpillikoosseis annab oma esimesed väliskontserdid Iisraelis: 15. V Lõuna-Iisraeli kuurordilinna Ashkeloni kultuurikeskuses, 16. V Petach Tikva kultuurikeskuses. 17. V Ra'anana moodsas kontserdisaalis ning 18. V Aradi kujutavate kunstide keskuses. Orkestrit juhatab ja esineb ka solistina Iisraeli viiuldaja Sergei Ostrovski, solistideks veel klarnetistidest vennad Alexander ja Daniel Gurfinkel ning tšellist Danielle Akta. Seadetena on reisi kavades Eugen Levitase seade Prokofjevi balletisüidist „Romeo ja Julia“ op. 64 ning Mozarti teosest „Sinfonia concertante“ KV 364, ettekandel veel Mendelssohni Keelpillisümfoonia nr 10 h-moll ja Griegi süit „Holbergi aegadest“ op. 40. Eesti muusikast mängitakse Erkki-Sven Tüüri pala „Illusio“ ning Veljo Tormise „Nostalgiat“ (viis eesti rahvaviisi keelpillidele, 2009). Orkestri kontsertmeistriks Iisraelis on Maano Männi.

17. V Taanis Frederiksbergi kuninglikus raamatukogus mängivad Pärdi „Fratrest“ Caecilie Balling viiulil ja Per Lauge Fischer klaveril.

17.-18. V Andres Mustonen dirigeerib Kymi Sinfoniettat Soomes Kotka kontserdimajas ja Kouvola linnahallis, solistiks iisraeli sopran Keren Hadar. Kavas kõlavad osad Mendelssohni näidendimuusikast „Suveöö unenägu“, Mozarti „Serenata notturna“ nr 6 ja motett „Exsultate, jubilate“, Josef Bardanashvili „Ode for Sara“, Arvo Pärdi „Orient & Occident“, samuti kõlavad vanad, traditsioonilised laulud Vahemere piirkonnast.

18. V Age Juurikas annab soolokontserdi Peterburi Jaani kirikus, kavas Mozarti/Liszti „Confutatis maledictis“ ja „Lacrymosa“ Requiemist, Schuberti Sonaat d-moll D-958, Stravinski/Agosti süit balletist „Tulilind“ ning Brahmsi Kuus klaveripala op. 118.

19. V Soomes, Rovaniemi Korundi kultuurimajas mängivad Arvo Pärdi „Peeglit peeglis“ Lauri Angervo tšellol ja Anna Laakso klaveril. Hollandis Borne Oude Kerkis laulab Luna Kamerkoor Wolfgang Lange juhatusel Arvo Pärdi teosed „Da pacem Domine“ ja „Magnificat“; kontsert kordub 20. V Utrechti Josefkerkis ja 21. V Nieuwegeini Barbarakerkis.

20. V Saksamaal Stuttgarti Bad Cannstatti linnakirikus mängib Ensemble CelloPassionato Arvo Pärdi „Da pacem Domine“, dirigeerivad Julius ja Hyun-Jung Berger. Brasiilias Rio de Janeiro Sala Cecilia Meirelesis on ettekandel Arvo Pärdi „Fratres“, esitavad Nikolay Sapoundjiev viiulil ja Orquestra Bachiana Brasileira, juhatab Ricardo Rocha. Hong Kongis City Hallis kõlab Arvo Pärdi teos „Darf ich...“ õhtu avapalana, soleerib James Cuddeford viiulil, mängib Hong Kong Sinfonietta, dirigent on orkestri muusikadirektor Yip Wing-sie. Kontsert Le French May Arts festivali programmis.

20. ja 22. V MikkMurdvee juhatab Helsinki ülikooli orkestri Ylioppilaskunnan Soittajat kontserte Virolahti Virojoen koolis ja Helsinki Konservatooriumi saalis. Kavas on Debussy „Fauni pärastlõuna“, Sibeliuse Viiulikontsert op. 47, solist Jukka Merjanen, ja numbreid Prokofjevi balletimuusikast „Romeo ja Julia“ op. 64.

20. V Ansambel Curly Strings annab kontserdi 15. Bühli Bluegrass-festivalil Saksamaal. 27.-28. V esineb Curly Strings eelmise festivali laureaadina Hollandis Voorthuizenis, 20ndal EWOB festivalil (European World of Bluegrass festival), olles saanud European Bluegrass Awardi ning Liz Meyer European Innovation of Bluegrass Music Awardi, mõlemad 2016. aastal. Publik tänab esinejaid püstiseistes.

21. V Itaalias Genova Teatro Carlo Felices toimub kontsert „Mater purissima“, kus esineb 10-liikmeline Ensemble Simone Molinaro, juhatab Francesco Lambertini. Kavas on ka Arvo Pärdi „Bogoroditse Djevo“, „Ave Maria“ ning „Magnificat“. USAs Lakewoodi (OH) Presbyterian Churchis kõlab Pärdi „Da pacem Domine“, esitajaks Good Company Vocal Ensemble Michael Carney käe all.

23.-24. V Paavo Järvi dirigeerib Mahleri Sümfooniat nr 7 Viini Kontserdimajas, orkestriks Viini Sümfoonikud.

24. V Poola suursaatkonnas Tallinnas antakse Arvo Pärdile üle paavsti kultuurinõukogu medal „Per artem ad Deum“.

25. V Hollandis Dordrechti Grote Kerkis mängivad Pieter Wispelway tšellol ja Paolo Giacometti klaveril Arvo Pärdi „Peeglit peeglis“. USAs New Yorki Columbia ülikooli

Miller Theatre'is mängib Orchestra of the League of Composers Arvo Pärdi „Cantuse Benjamin Britteni mälestuseks“, juhatab Louis Karchin.

25.-28. V Leedus Šiauliai rahvusvahelisel koorikonkursil VII Šiauliai Cantat pälvib naiskoor Emajõe Laulikud Vilve Maide juhatusel konkursi Grand prix'. Kooril on kaasas kolm erinevat kava, võisteldakse naiskooride ja rahvalaulu kategoorias ning Grand prix' voorus. Eesti muusikast on esitamisel Urmas Sisaski „Kyrie“, Galina Grigorjeva „Slava“, Ave Avamere „Hää veli hällü tennü“, Veljo Tormise „Ringmängu laul“, „Tants“ ja „Õunapuu“ ning Raivo Diksoni „Laulu lõpetuseks“. Eestist kuulub konkursi žüriisse Raul Talmar.

25. ja 29. V Tuulikki Bartosiki esinemised. 25. V kava koos Toomas Tuulsega, kontserdipaigaks Mälby Kulturladan Rootsis; 29. V privaatesinemine Stockholmi Skansenis koos Jonas Hjalmarssoniga.

26. V Iirimaal Dublini St. Patricku katedraalis laulab Rhodes Singers William Skoogi juhatusel A. Pärdi „Bogoroditse Djevo“. UK-s Manchesteri Bridgewater Hallis mängib BBC Philharmonic Orchestra Juanjo Mena juhatusel Pärdi „Cantust Benjamin Britteni mälestuseks“. Itaalias Martina Francas San Martino basiilikas laulab La Scala Ooperiteatri koor Arvo Pärdi „Salve Regina“ juhatab teatri kooridirektor Bruno Casoni.

27. V Klavessinist Julia Agejeva Hess esineb koos barokkviiuldaja Dóra Szilágyi'ga kontserdil Saksamaal Freiburgi Einsegnungshalles, kava kannab nimetust „Light and Shadow“.

27. V Klarika Kuusk, kes täiendab end Buenos Aireses Argentina kammermuusika ja klaverimuusika alal sealses etnomusikoloogia uurimisinstituudis (Instituto de Investigación en Etnomusicología), esineb järjekordse seminari lõpetamiseks soolokontserdiga üleni Alberto Williamsi (1862–1952) klaveriloomingust. Kontsert leiab aset Buenos Aireses ladinaameerika kunstile pühendunud Isaac Fernández Blanco muuseumi saalis. Ettekandel on Williamsi viimane tsükkel „Cinco nuevas milongas“ („Viis uut milongat“, op. 114), kirjutatud vanameistri poolt 1942, ning veel milongad teistest oopustest: „Mate amargo y otras amarguras“(„Kibe mate ja teised kibedused“), „Han venido unas palomas a beber a tu tinaja“ („Mõned tuvid on tulnud jooma sinu veesilmale“) ja „Luciernagas en la redecilla de mi china“ („Jaaniussikesed minu kallima loori peal“).

27. V Saksamaal Falkenhageni Falkensee kirikus mängib keelpilliorkester SeitenSchwung Pärdi „Da pacem Domine“. Hollandis Utrechti Geertekerkis esitab Caecilia Camerata Pärdi „Kui Bach oleks mesilasi...“, juhatab Jasper de Waal.

27. V Silver Ainomäe on solistiks ja juhatab Colorados Englewoodi Hampden Hallis kava, mis kuulub Ainomäe kureeritavasse Englewood Artsi kammermuusikasarja. Ettekandel on R. Straussi sümfooniline poeem „Till Eulenspiegel“ Franz Hasenohrli kammerseades, samaviisi seatuna Wagneri „Siegfriedi idüll“ ning Haydni Tšellokontsert D-duur.

27.-28. V Risto Joost dirigeerib Bizet' „ Carmeni“ kontsertettekandeid Saksamaal Suhli kongressikeskuses ja Leipzigi Gewandhausis, esitajaiks MDR Leipzigi Raadio sümfooniaorkester, MDRi koor ja MDRi lastekoor, peaosades on solistideks Anna Lapkovskaja ja Patrick Bolleire.

28. V Helena Tulve teos „Abysses“ 8-liikmelisele ansamblile tuleb ettekandele USA Spoleto festivalil Charlestonis Woolfe Street Playhouse'is. Mängivad Spoleto Festival USA Orchestra muusikud, juhatab Jeffrey Means.

30. V Berliinis mängivad David Yonan viiulil ja Ulugbek Palvanov klaveril Arvo Pärdi „Fratrest“, kontsert Christophori klaverisalongis.

31. V Pavel Haas Quartet esitab Arvo Pärdi „Fratrest“ UK-s Guernsay St. James Concert and Assembly Hallis.

Varasemast:

27. IV Ansambel Trad.Attack! tegi oma UK debüüdi Shetland Folk Festivalil Brighton Hallis.

25. IV Praha Rahvusgaleriis esines Vox Clamantis Jaan-Eik Tulve juhatusel, esitades Arvo Pärdi muusikat, tegemist oli kinnise üritusega Gerhard Richteri näituse avamise puhuks.

30. III Kaunase Riiklikus Muusikateatris toimus Tšaikovski „Jevgeni Onegini“ etendus mitme eesti laulja osavõtul. Dmitri Bermani lavastust dirigeeris Paul Mägi, osatäitjate hulgas Annaliisa Pillak (Larina), Valentina Kremen (Filipjevna), Roland Liiv (Lenski), Märt Jakobson (Gremin), Simo Breede (Zaretski) ja Aivar Kaseste (Triquet).