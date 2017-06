"Sweeney Todd" jõuab Tanel Jonase lavastuses aasta pärast Vanemuise lavale

"Sweeney Todd: Fleet Streeti deemonlik habemeajaja" on ohjeldamatult iseäralik ja sünge muusikaline triller aastast 1979, millele on muusika ja laulusõnad kirjutanud Stephen Sondheim. Muusikali esietendus toimus 1979. aastal Broadwayl ja 1980. aastal West Endis, see on võitnud Tony auhinna parima muusikali kategoorias ja Olivier’ auhinna parima uue muusikali kategoorias, teatab Vanemuine.

Ekraniseering aastast 2007, mille peaosades Johnny Depp ja Helena Bonham Carter, pärineb Tim Burtonilt. See tõi filmile kaasa parima kunstnikutöö Oscari, Deppile komöödia- või muusikaližanri parima meesnäitleja Kuldgloobuse ning Burtonile sama žanri parima filmi auhinna.

Lavastaja Tanel Jonase kommentaar:

""Sweeney Todd" oli minu jaoks üks õnnelik kokkusattumus. Kui olime Martin Sildosega tuttavaks saanud ja mõistnud, et meile meeldib teineteisega koos töötada, siis hakkasime rääkima materjalidest, mida võiks veel Vanemuises teha. Tuli välja, et meie mõlema jaoks oli "Sweeney Todd" üks esimesi valikuid, mida lavale võiks tuua. Täiesti juhuslikult. See pani meie silmad veel rohkem särama ning me hakkasime otsima võimalusi, kuidas see mõte teoks teha. Ja nii läks…"

"Sweeney Toddi" näidendi autor on Patrick Quentin, eesti keelde on tõlkinud Pirjo Jonas, lavastaja on Tanel Jonas, muusikajuht ja dirigent Martin Sildos, dirigent Taavi Kull, kunstnik Iir Hermeliin ja koreograaf Janek Savolainen.

Osades Rasmus Kull, Marko Matvere, Maria Annus, Sepo Seeman, Lauri Saatpalu, Pirjo Jonas, Maria Listra, Jaanus Tepomees, Kalle Sepp, Reigo Tamm, Valter Soosalu, Priit Strandberg, Kaarel Targo, Lauri Liiv, Peeter Veltman jt. Kaasa teevad Vanemuise ooperikoor, balletitrupp ja sümfooniaorkester.