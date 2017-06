Artikli pildist avanevast audioaknast saab kuulata Erik Morna intervjuud Argo Valsiga, uus singel tuli elavas ettekandes ka R2-s esitusele.

Võrreldes 2012. ja 2015. aastatel ilmunud bändikesksemate albumitega "Tsihcier" ja "Nokturn", nihutab Argo Vals kolmanda kauamängivaga fookuse rohkem live-elektroonikale:

"Kindlasti saab loomingu elektrooniline pool tervikuna olema eksperimentaalsem ja kurvilisem kui varem, sest olen õppinud oma töövahendeid veel lähemalt tundma. Sämpeldan salvestatut ja mänglen materjaliga rohkem. Olen avastanud, kui palju lahedaid värskeid pöördeid see maailm pakub."

Albumi esimese topeltsingli "Väsimatule unistajale" kirjutas Argo Vals tänavu veebruaris maakodus Ahjal, kus veetis mõned päevad improviseerides, salvestades ja ideid kokku sidudes.

Topeltsingel kannab suuresti selle improvisatsiooni emotsiooni ja üllitatud lugudest kuuldub muu hulgas üksjagu esialgsete uitideede torkeid. Topeltsingel moodustab terviku – lugude "Väsimatule unistajale" ja "Väsimatule unistajale slomo" baasmaterjal on sama.

Tantsulisema loo tekkepõhjus peitus trööstitus ilmas:

"See sündis vajadusest raputada seljast me pikk, hall ja lumetu kaamos. Vajasin kerge ja värske meeleolu tekitajat. Loo ideedega jämmides testisin materjali läbi õhtu tantsides. Loo kulminatsioon on pigem meenutus sellele, mis tunde tekitas see hall aeg, milles viibisime."

Topeltsingel on salvestatud Ahjal ja Pelgulinna kodustuudios Tallinnas, lood on miksinud Martin Kikas ja Argo Vals Tartus Ö Stuudios ja masterdanud Lauri Liivak Pärnus Forwards Studios.

Singli visuaalse kujunduse on loonud maalikunstnik Kristi Kongi, foto tegi Maris Tomba ning graafilise disaini Martin Rästa.

Kuula:

Väsimatule unistajale / To a Tireless Daydreamer by Argo Vals

Topeltsingli esitlus toimub järgmise nädala reedel, 9. juunil Tallinnas kultuuriaia Pada hooaja avapeol.