Tristan Priimäe filmisoovitused: "Tantsija", "Kadunud linn Z" ja "Nõukogude hipid"

"Tantsija", režissöör Stéphanie Di Giusto

"Miks mitte soovitada tantsufilmi? See räägib Loïe Fullerist, kes oli kaasaegse tantsu üks loojaid. [---] Nende biograafiliste filmidega on alati nii, et see on tegelikult stamp, mingi slot kuskil telekanalis, tuleb näidata kuulsate inimeste elulugusid. Nad on nagu mingisugune standard, küsimus ongi selles, et kas see tõuseb standardist esile või mitte. Minu meelest just tänu tantsuosale on see vastus jaatav."

"Kadunud linn Z", režissöör James Gray



"Uutest suurtest filmides nagu "Wonder Woman" ja "Kariibi mere piraadid", mis on rohkem sellised krõbiseva kommipaberi filmid, äratas see rohkem huvi. Suur, eepiline seiklusdraama, ajaloolistel sündmustel põhinev, mehest, kes on Inglise armee ohvitser ja saadetakse põhimõtteliselt eksiili kaardistama Boliivia ja Brasiilia vahelist piiri kuskil džunglis 20. sajandi alguses. [---] Kuidas reis, mis algas üksnes ambitsioonist ja karjääriihalusest, muutub mingiks unistuse täideviimise püüuks linna leides ja omakorda füüsilisest reisist metafüüsiliseks, sest ta hakkab ka iseennast otsima ja leidma selle kõige käigus."

"Nõukogude hipid", režissöör Terje Toomistu



"Rõõmsavärviline kollaaž ühest kultuursest nähtusest Nõukogude Eesti minevikus, millest ei ole väga juttu olnud. Rohkem on räägitud rockiajaloost, hipidest iseenesest vähem. Tundub, et mingisugust lugu pole taga aetud, on ära räägitud, mis toimus ja tutvustatud rida karaktereid, kes tol ajal tegevad olid. Siin on palju dokkaadreid, on arhiivi, mingil määral näidatakse pioneere, konteksti loomiseks n-ö, ja on päris huvitavalt ka animatsiooniga lahendatud osad stseenid. [---] Lõpus on paar väga lahedat stseeni, mis üritavad ka selle mõtteliselt kokku võtta."