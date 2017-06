Neeme Järvi tähistab 80. juubelit koos ERSOga

Külalised saabuvad Tallinnasse üle kogu maailma, tulemas on esindajad paljudest orkestritest, mille arengusse Neeme Järvi peadirigandina on jätnud särava jälje: Göteborgi sümfooniaorkester, Šoti Kuninglik Rahvusorkester, Detroiti sümfooniaorkester, Haagi Residentie-orkester, New Jersey sümfooniaorkester, Orchestre de la Suisse Romande ning loomulikult Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Rahvusooper Estonia.

6. juuni kontserdil, mis on ühtlasi ERSO hooaja lõppkontsert, astub lisaks Neeme Järvile dirigendipulti tema noorem poeg Kristjan Järvi ning maestro õigel sünnipäevaõhtul, 7. juunil, ka tema vanem poeg Paavo Järvi. Tallinna kontsertidel on solistideks Neeme Järvi tütar, flötist Maarika Järvi ja kauaaegne loominguline partner pianist Kalle Randalu, laval on ka Eesti Rahvusmeeskoor. Tallinnas tulevad ettekandele kirevad kavad, mille peateoseks 6. juunil on Sibeliuse II sümfoonia ja teisel kontserdil Tubina V sümfoonia, just need viiakse külakostina kaasa ka Peterburi.

Selleks, et pidulikku kontserti saaksid näha ka need, kes saali ei mahtunud, teeb ETV 7. juuni kontserdist otseülekande. Mõlemad Tallinna kontserdid kannab üle Klassikaraadio.

1. juunil avati Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis näitus "Sissevaade Neeme Järvi loomingulisse arhiivi", mis annab ülevaate maestro orkestritest ja aastatepikkusest kontserditegevusest maailmas. Väljapanekus on nii kavalehti, plakateid, ajalehtede väljalõikeid, fotosid, raamatuid ja heliplaate kui ka õnnitlustelegramme, aukirju, tänukaarte ning austajate koostatud nn fännialbumeid. Näitus jääb avatuks kuni 17. juunini 2017.