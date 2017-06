Segakoor Latvija kontserdi toimumispaik muutus

Paides esitletud muinsuskaitse aastaraamatu fookuses on tööstuspärandi restaureerimine. Esile tõstetakse Tallinna Rotermanni kvartali endist viljaelevaatorit ja omaaegset Arsenali sõjatehase hoonet, mille kordategemine ja kasutuselevõtt on selge märk, et arendaja, arhitekti ja muinsuskaitse heas koostöös on kõik võimalik.