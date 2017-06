Eesti ingerisoomlased peavad laulu- ja tantsupidu Tartus

Seekord on peokohaks Tartu ning kohtumise teeb pidulikumaks ka käesoleval aastal tähistatav Soome Vabariigi 100. iseseisvusaasta.

Ingerisoome on osa soome kultuuriruumist ja samas kujunenud mitmesaja aasta vältel Venemaa koosseisus, Peterburi piirkonnas, saades sealt mõjutusi. Oluline sadam paljudele ingerisoomlastele on olnud Eesti, mistõttu ka see pikaajaline traditsioon igal suvel laulu- ja tantsupidu korraldada, on senimaani jõus olnud.

Tartus toimuv kontsert "See maa" toob kokku laulud ja tantsud, mis on Soomest Ingerimaale liikunud ja ka need, mis Ingerimaalt tagasi soome tantsijate, lauljate ja pillimeesteni on jõudnud, või alles jõudmas. Läbi erinevate aegade, läbi erinevate olude ja läbi erinevate inimeste.

4. juuni peakontserdile Raadi pargis eelneb soomekeelne jumalateenistus Peetri kirikus.

Laupäeval, 3.juunil toimuvad sportlikud mängud ning suur aiapidu Tartu Ingeri maja õuel, kus esinevad ingerisoome ja soome folkloorirühmad.

Ingerisoomlaste laulu- ja tantsupidu Eestis toimub järjepidevalt juba 27. korda.

4. juuni põhipeol Raadil esinevad lisaks estraadiraadioansambel koos Alan Veziko ja Lembit Saarsaluga.