Triin Kochi kooride laulupäev on pühendatud Veljo Tormise loomingule

9. juunil kell 19.00 toimuv avakontsert Võru kultuurimajas Kannel ja 10. juunil kell 16.00 traditsiooniline laulupäev Sulbi laululaval. Laulupäev kannab pealkirja "Laulu algus. Laulu vägi" ning on pühendatud Veljo Tormise loomingule.

Kümme aastat tagasi kutsus dirigent Triin Koch kõik oma kolm koori esimest korda ühisesse suvelaagrisse Abrukal, aasta hiljem kolis sündmus tema kodumurule Võrumaal Sõmerpalu vallas. Koos tähistati koorihooaja lõppu ja anti lähedalasuvas Sulbi külas kohalikele elanikele meeleolukas kontsert. Sellest ajast on see kolme koori ühine traditsioon. On harukordne, et ühe üsna väikese koha laululaval võib igal suvel kuulata tõeliselt kõrgetasemelist eesti koorimuusikat väga heade kooride esituses ning seetõttu on aastate jooksul laulupäeva publiku arv üha tõusnud.

Kümnenda sünnipäeva puhul on laulupäev tavapärasest ühe kontserdi võrra rikkam ning koorid kogunevad juba reedel, 9. juunil, et anda laulupäeva eelkontsert Võru kultuurimajas Kannel. Mõlemad kontserdid on pühendatud sel aastal lahkunud helilooja Veljo Tormise loomingule. "Reedesel kontserdil kõlabki ainult Tormise muusika, kuid kindlasti ei ole otseselt tegu lahkunud helilooja mälestuskontserdiga, pigem on see rõõmus kontsert, kus tahame tema väga mitmekesist pärandit pühitseda ja seda Võru inimestega jagada," selgitas Koch. Laupäevasel laulupäeval kõlavad lisaks Tormisele ka mitmete teiste eesti heliloojate teosed.

Triin Koch on Võrust pärit tunnustatud eesti kooridirigent, kes on alates 2007. aastast olnud kõikide noorte ja üldlaulupidude dirigent ja liigijuht. Kõik kolm aktiivse kontserditegevusega koori kuuluvad eesti harrastuskooride paremikku ja on Triinu käe all saavutanud auhinnalisi kohti nii Eesti kui ka välismaa konkurssidel. Viimane olulisem õnnestumine oli Tartu ülikooli kammerkoori I koht kammerkooride kategoorias rahvusvahelisel koorikonkursil "Tallinn 2017".

Laulupäeva toimumist toetavad Eesti kultuurkapital, Roosu talu, Tartu linn ja Võru linn.