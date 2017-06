Peterburi kammerooper kostitab Eesti publikut mitmekülgsete etendustega

Esimesi etendusi dirigeerib Maksim Valkov, viimast Aleksandr Goihman. Osades on Vsevolod Kalmõkov, Sofia Nekrasova, Karolina Šapovalova, Vladislav Mazankin, Denis Ahmetšin, Leonti Saljenski, Jadgar Juldašev, Viktor Aleškov, Juri Boršjov, Dmitri Grigorjev, Nikolai Mihalski, Anton Morozov, Efim Rastorgujev, Denis Zakirov, Jevgenia Kravtšenko, Aleksei Pašijev, Sergei Alešenko, Kirill Žarovin, Natalja Vorobjova, Viktoria Martemjanova, Jadgar Juldašev, Anna Altuhova jt.

Peterburi Kammerooperi asutas teatri kunstiline juht Juri Aleksandrov aastal 1987, mil publik ootas uusi loomingulisi ideid. Perestroikaajastu raskustele vaatamata võttis teater, mis oli mõeldud tegutsema kunstilaborina, Peterburi teatrimaastikul kohe sisse prominentse koha. Teater kogus kuulsust elusa ooperi ja otsiva teatrina. Teater loodi ühtse kunstilise üksusena, millel on ainulaadne repertuaar. See katab laia muusikaliste žanrite spektrit, mis on erinevatel maadel sajandite jooksul välja kujunenud. Ajaga kasvas kammerteatrist Peterburi Kammerooper professionaalne riigiteater, mis on tuntud nii Venemaal kui ka mujal. 1998. aastal leidis teater endale lõpuks oma kodu. Selleks oli Baron von Dervizi mõis, mis on Sankt Peterburi muusikalise teatriga ajalooliselt tugevalt seotud.

Peterburi kammerooper astub Eestis publiku ette 4.-6. juunil.