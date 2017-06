Neeme Järvi: ma ei tahaks olla ühekülgne

"Tegelikult on lugu nii, et minu elu kulgeb kogu aeg kontserditegevustega ja heliplaadistamisega paralleelselt. Mul on hea siht jäädvustada seda, mida ma olen kontsertidel teinud, et sellest jääks midagi järgi," selgitas Järvi Klassikaraadio eetris.

Järvi sõnul on see huvitav tegevus, sest nii saab suhelda mitmesuguste kantidega muusikapõllul. "On olemas publik, siis sa teed kontserti. Siis on olemas kontserdivõtted otse heliplaadistamise tarbeks, siis peab olema eriline suhtumine selles asjas. Siis on sellised teosed, mida sa ei mängi kunagi kontsertidel, aga sa mängid heliplaadi tarbeks," loetles Järvi.

Järvi on eesmärgiks võtnud, et tahab oma tegevusega maailmale midagi tutvustada, "Nendele inimestele, kes istuvad saalis ja midagi aru ei saa. Et natukenegi nad saaksid aru, mis ilus asi muusika on. See igav nägu seal saalis võib natukene muutuda ilusamaks, toredamaks ja naerusemaks, kui sa kuuled ettekannet mingisugusest teosest," kirjeldas Järvi.

Ta lisas, et ka plaadimängimine ei ole mingi formaalne tegevus. "See on täpselt sama muusika tegemine ja see peab olema hästi selge, ilus ja suure muusika moodi ette kantud. Et see kõik liiguks, et seal oleks elu sees ja et see oleks huvitav ka repertuaari mõttes," rõhutas dirigent.

Just seetõttu on Järvi plaatidel mitmekülgsem repertuaar kui nii mõnelgi teisel dirigendil. "Ma ei halvusta mitte kedagi teist, aga kui mõni mees teeb neli korda Beethoveni sümfooniaid üha uuesti ja uuesti, siis võib-olla on see natukene ühekülgne. Ma ei tahaks olla ühekülgne," tunnistas Järvi.

Üheksa-aastaselt peale on käinud Järvi ka ise muusikapoodides, et soetada endale maailmakuulsate heliloojate helikandjaid. Üks armastatumaid teoseid oli Järvi jaoks Gustav Mahleri Sümfoonia nr. 4. "Ega mul palju raha ei olnud, kui ma olin üliõpilane, aga ma sain rubla eest osta pea kõik Beethoveni sümfooniad," tõdes Järvi, lisades, et tänapäeval saaks ühe sellise helikandja 50 euro eest.

Tänasest 11. juunini on Klassikaraadio kavas suur valik helisalvestusi, saateid ja kontserdiülekandeid. Lisaks ERSO juubelikontsertide otseülekannetele 6. ja 7. juunil kell 19.00 on Klassikaraadio õhtukavas 8. ja 9. juunil kell 20.00 eetris Neeme Järvi dirigeeritud kontsertide salvestused lõppenud hooajast. Kuulsa muusikutepere lugu jutustab Kersti Inno koostatud saade "Dünastia" pühapäeval, 11. juuni hommikul.

Neeme Järvi kinkis Klassikaraadiole kõik oma heliplaadid, eetrijärjekorda on ootamas hulk hiljutisi ning ka vanemaid plaate ja lindistusi, valikut neist saab kuulata argipäeviti kell 14.00 koos maestro kommentaariga. Nende hulgas on uued salvestused riikliku sümfooniaorkestriga ning 1963. aastal ilmunud vinüülplaat eesti heliloojate tollaste uudisteostega.