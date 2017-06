Räppar Azma: liigse mõtlemise tõttu võib elu mõte ära kaduda

Azma sõnul pole elu tõsidusest hoolimata mõtet seda liiga tõsiselt võtta, sest muidu võib liigse mõtlemise tõttu elu mõte ära kaduda. "Karta pole midagi nii kaua, kui sa teed seda, mida su süda ihkab. Eriti siis, kui kõik maskid maas on, lisades, et just nii leiavad elus aset ka parimad momendid," tõdes Azma.

Hoogsa laulu refrään algab sõnadega "Maailm on nagu teater, aga mida sa ka tead, mees?", mis tõstatab igivana teooria, et meid ümbritsevas maailmas on elu üks paras show, täis pudi-padi, mis võib kergelt juhtida tähelepanu asjadelt, mis on vähemalt räppari enda jaoks tegelikult olulised.

Loo taustamuusika valmistas Tartust pärit produtsent Weivs.