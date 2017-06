Keelesäuts. Kas ISIS ikka võtab vastutuse?

Kuidas selle vastutuse võtmisega meie keelepruugis õieti on? Kui te kuulete või loete lauset, et Manchesteri rünnaku eest võttis vastutuse ISIS, siis kas see on ikka nii? Kas ISIS tõesti vastutab ja on nõus tehtud kahju heastama? Sest seda ju vastutuse võtmine tähendab.

Nii et sageli just terrorirünnakute puhul kasutatav “võttis vastutuse” ei vasta tõele. Ei ole sisuliselt õige. Nagu ka lauseis, et ISIS võttis vastutuse Pariisi kesklinnas toimunud terrorirünnaku eest või ISIS võttis vastutuse rünnaku eest FSB hoonele Habarovskis jne. Ja kuna viimasel ajal on paraku terrorirünnakuid maailmas päris tihti korraldatud, siis on ka see vastutuse võtmine silma ja kõrva jäänud. Siin oleksid sisuliselt õiged väljendused: "ISIS tunnistas, et rünnak on nende korraldatud", "rünnaku korraldas ISIS", "ISIS võttis rünnaku omaks" jne.

Kasutagem seda vastutuse võtmise sõnapaari ikka siis, kui keegi tõesti vastutab oma tegude tagajärgede eest või võtab vastutuse enda kanda. Nojah, kui ta just vastutust kellegi teise õlgadele ei veereta.