Saatesari "Kirjanduse aeg" alustab kirjanik Louise O'Neilliga

Louise O’Neill on iiri kirjanik. Tema loomingu adressaati nimetatakse inglise keeles "young adults" – midagi sarnast kunagi eestikeelsete raamatute taha lisatud määratlusega "vanemale koolieale". Briti ajaleht The Guardian on nimetanud O’Neilli suisa parimaks elavaks "vanemale koolieale" kirjutavaks autoriks. O’Neilli peetakse ka feministlikuks kirjanikuks, kuna ta analüüsib oma loomingus otsekoheselt naistevastast ebaõiglust ja naiselikkuse stereotüüpe.

Tema debüütromaan "Only Ever Yours" (2014) käsitleb kaasaegset arusaama ilust, millega kaasneb pahatihti naiste allutamine patriarhaalsetele arusaamadele. O’Neilli teine romaan "Asking For It" (eesti keeles "Sai mis tahtis") keskendub veelgi valusamale teemale. See räägib loo Iiri väikelinnas elavast teismelisest tüdrukust, kes satub ühel peol vägistamise ohvriks. Romaan, mis ammutas inspiratsiooni mitmest grupivägistamise juhtumist, räägib sellise teo tagajärgedest – ühiskondlikust alandusest ja hukkamõistust, mis pärast vägistamist ohvrile osaks võib saada.

Tõlkija Kaisa Kaera vestlus Louise O'Neilliga saab näha ETV2 ekraanil saates "Kirjanduse aeg" 5. juunil kell 22:00