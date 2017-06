;paranoia esitleb "Meeste pükse", tantsuks Karamell

Täna, 5. juunil kell 19 esitleb kirjastus ;paranoia Tallinnas Kanuti Gildi SAALis oma kolmekümne esimest teost - Heidi Paju raamatut “Meeste püksid”. Esitlusetenduse lavastaja on Henri Hütt, laval on Kaisa Selde, Marko Mäetamm, Kiwa, Eerik Kändler, Indrek Spungin, Aarne Kallas, Paap Uspenski, Risto Schmidt jt. Esineb ansambel Karamell. Sissepääs on prii.

Heidi Paju raamat “Meeste püksid” on püüd lihtsustada konstrueerimise ja modelleerimise valdkonda ning teha see huvilistele kättesaadavamaks. Raamatust leiab valiku Eestis enamlevinud konstrueerimissüsteemide kohandustest. Tegemist on sama autori varasema teose uuendatud versiooniga, uus trükk ilmub suure nõudluse tõttu.

Heidi Paju on vabakutselisena tegelenud rõivaste konstrueerimisega 2000. aastast, esimese sellealase hariduse omandas Tallinna Kergetööstuskoolis. Ta on nõustanud ja toetanud mitmeid disainereid lõigete väljatöötamisel ja viimistlemisel. Hetkel õpib ta Helsingi Ülikoolis sotsiaal- ja käitumisteaduste doktorantuuris ja tegeleb peamiselt haridusteaduste valdkonnaga.

Raamatu avaldanud ;paranoia publishing group ltd. on rahvusvaheline kirjastuskompanii, mille nimi tuleb soome-ugri sõnadest „para“ (ülim) ja „noid“ (varitseja). Nime puhul tekkiv tähendusnihe on iseloomulik kirjastuse agendale, mille fookus on innovatsioon: eksperimentaalne ja mitteloominguline kirjandus, bibliomorfid, mitmikud ja tekstipõhine kunst. Oma klientidele pakutakse hoolikalt valitud tekstuaalseid operatsioone, nagu: kõige psühhootilisemad transborder dataflow'd, pöördumatult immanentsi ületavad deterritorialisatsioonid, metatähenduste breakbeat ning hallutsineerivad psühhogeograafiad. Need on statistiliselt kõige ebanormaalsemad tekstid kaasaja kirjastusturul. Kirjastuse ;paranoia eesmärk on vastutustundlik tegevus, tarbija rahulolu ja reaalsuse hävitamine.