Pille-Riin Purje: "Gogoli diskos" on kummalist äraspidist nostalgiat

Eesti on taas Vene tsaaririigi osa. Viljandis ajavad oma argiseid asju taskuvaras, biitlomaan, muusik, esoteerik, haruldasest eesti soost baaridaam ja teised, vahendasid AK kultuuriuudised lavastuse sisu.

Ja muidugi surnust üles tõusnud suur vene kirjanik Nikolai Gogol. Linnatänavatel liigub sõjatrofeena käima pandud tramm.

Näitleja Andres Noormets on Ugala trupis tagasi pärast 12-aastast vaheaega. See, mis Matsini romaanis temas kõige enam õõva tekitab, pole võimalus kaotada iseseisvus, vaid see, et koos sellega kaotab ka kõik muu oma tähenduse.

"Ajalugu ja kultuur ja igapäevane olemine. Inimesed ei tea enam, kes nad tegelikult on. Kust nad tulevad, kuhu nad lähevad. See kõik on lootusetult segamini," kirjeldas Noormets.

Lavastaja Ott Aardam sõnas, et lavastuse tegevus toimub tulevikus, mis on tegelikult ju minevik.

"On toimunud topeltstagnatsioon, et aeg, kus peaks olema areng, on tegelikult langenud veel rohkem tagasi."

Teatrikriitik Pille-Riin Purje selgitas, et "Gogoli diskos" on väga palju saladusi ja kummalist äraspidist nostalgiat.

"Ja samas ka ohutunnet. Ja Ugalale väga iseloomulikult täpset ja tundlikku ansamblimängu," lisas ta.

Lavastust mängitakse Ugala suurel laval juunikuus 15 korral.