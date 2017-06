Galerii: EKLi romaanivõistluse võitis Vahur Afanasjev käsikirjaga "Serafima ja Bogdan"

Žürii esimees Jan Kaus ütles ERRi raadiouudistele, et kuigi Afanasjev on varem kirjutanud pikemat proosat, siis seda võib ennekõike ikkagi liigitada jutustuste või lühiromaanide valda. Uus käsikiri kätkeb endas aga täiesti eepilist romaani.

"Väga mastaapne, võimas töö, väga huvitava kohavalikuga: Peipsi ääre külad, neid ümbritsev maastik, seal elavad inimesed," sõnas ta.

Teine koht läks jagamisele kahe käsikirja vahel: Triinu Merese "Lihtsad valikud" ja Eva Koffi "Sinine mägi".

Merese töö liigitub iseenesest hämara mõiste "ulme" alla, ent ennekõike võlus žüriid käsikirja autori peaaegu hooletu julgus fantaseerida ning sundida lugeja oma fantaasiamaailma ilma pikemate selgitusteta omaks võtma. Koffi töö aga keskendub sarnaselt Afanasjevi käsikirjaga lähiajaloole: tundliku käega kirjutatud mõtisklus armastuse igavesest tasakaalustamatusest, tutvustas Jan Kaus.

Lisaks auhinnalistele kohtadele märkis romaanivõistluse žürii ära Liisi Õunapuu ja Ustav-Esko Mikelsaare käsikirjad. Postimehe eripreemiaga tunnustati Taavi Kangurit.

Romaanivõistlusele laekus tänavu 67 käsikirja.

"Väga raske on valikut teha, aga lugemise käigus tõusevad tugevamad tööd esile. Võtmesõna on siin stiil: kas autoril on oma hääl, kas tal on n-ö oma maailm, kas ta suudab tekitada lugejas tunde, et ta mitte ainult ei loe, vaid ka näiteks nuusutab, maitseb, kuuleb ja näeb, läheb kuhugi liikuma, kaob kuhugi ära, tuleb mingis teises kohas välja. Kui käsikirjal on selline võime, siis ta loomulikult kuidagi loomuomaselt tõuseb esile," selgitas Kaus valiku tagamaid.

Romaanivõistluse žüriisse kuulusid veel kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev, dramaturg Heidi Aadma, kirjandus- ja tõlketeadlane Anne Lange ning kirjanikud Veiko Belials, Märt Laur, Holger Kaints ja Karl-Martin Sinijärv. Kõik käsikirjad jõudsid žürii liikmeteni autorlust avaldamata.

Võistluse võitjate vahel läks jagamisele 10 000 euro suurune auhinnafond, mille on välja pannud Eesti ettevõtted Liviko, Wolf Group`i kuuluv Penosil ja advokaadibüroo Ellex Raidla.

Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus on 1926. aastal algatatud kirjastuse Loodus romaanivõistluse idee jätkaja ning lähtub oma tegevuses Eesti Romaaniühingu võistluse praktikatest ja põhimõtetest. Konkurss kutsuti taas ellu Eesti erakapitali toel 2014. aastal ning nüüdne võistlus oli teine pärast selle traditsiooni taastamist.

Esimesele taasellukutsutud romaanivõistlusele 2015. aastal laekus 94 käsikirja. Esikoha pälvis kirjanik Armin Kõomäe "Lui Vutoon", teise koha vääriliseks valiti Märt Lauri "Lahustumine", kolmanda kohaga pärjati Jim Ashilevi "Kehade metsa" ning neljanda koha pälvis Helen Eelranna "Suluseis". Lisaks auhinnalistele kohtadele märgiti ära kuue autori käsikirjad.