"OmaMoe" fookuses on mets ja lõng

Sel aastal on kesksel kohal metsa temaatika ja lõng materjalina. Ürituse peakorraldaja Elo Meier ütles, et rahvariietel mustritena enamlevinud geomeetriline ja taimornament on inspiratsiooni saanud just loodusest ning meid ümbritsevast keskkonnast.

"Lõngast loodud sümbolid rahvariietel on otsesed muistse loodustunnetuse edasikandjad, andes edasi vanu traditsioone, kombeid ning uskumusi. Eestlased on loodusrahvas ning see on midagi, mida peaksime väärtustama ning mille üle uhked olema," lisas Meier.

"OmaMood" ainulaadse rahvakunsti etendusena annab ühekorraga nii disaini-, tantsulavastuse- kui ka kontserdielamuse, selle jaoks on loodud spetsiaalne koreograafia, heliline ja visuaalne kujundus.

"See on kõikide paikkondade käsitööliste kogukondadele mõeldud pidu, kus on võimalik kokku saada ja ideid ammutada," sõnas Meier.

Sellel aastal on võimalus näha rahvariide moodi tuttavas formaadis, aga juba järgmisel aastal kolitakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse ning "OmaMood" saab endale täiesti uue kuue.

"OmaMoodi" korraldab on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 2012. aastast alates, mil esmakordselt näidati laiemale avalikkusele rahvusliku käsitöö osakonna lõpetajate töödest koosnevaid kollektsioone.

"OmaMood" rullub lahti neljapäeval, 8. juunil kell 19 Viljandi Pärimusmuusika Aidas.