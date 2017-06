"Keelatud värvideks" nimetatakse värve, mida inimsilm normaalseisundis pole võimeline nägema, kuid mida on võimalik teatud värvide ja valguse kombinatsioonil vaadeldavaks teha, sealhulgas ka kogeda teatud seisundi abil, seisab tutvustuses.

Lavastus tegeleb lahustumisega läbi uue mustri loomise ning on tugevalt üles ehitatud visuaali ja heli peale.

Väikeses 60 kohalises teatritelgis tekib lähedane kontakt näitleja ja vaataja vahel. Soovi korral võib aga igaüks oma tõelist mina maskiga varjata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on etendus väga inimesepõhine, ehk see ruum hakkab avarduma koos näitleja ja inimese endaga. Ta ongi pigem transilik rännak, meil ei ole sõnalavastus: näitleja ei räägi laval ühtegi sõna aga see interaktsioon toimub kehakeele kaudu inimeste vahel," rääkis autor ja idee teostaja Jana Solom.

Näitleja Ivo Reinok ütleb, et inimeseks olemise suurim väljakutse on areng ja see on ka lavastuse põhisõnum. "Minu tegelane on inimene kes üritab ennast leida. Ja võib-olla igaühes on see kihk täiuse järele, püüdlus täiuslikkuse järele, mis on väga tugevalt minu sees ja ma arvan, et see püüdlus toob iga inimese soovi siin etenduses välja."