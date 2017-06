Galerii: QBA avas näituse 20st aastast klubikultuuris

7. juunil avas Martin Kaares, kunstnikunimega QBA, kümnenda isikunäituse "Klubi Galerii" PADAs (Kalasadama 6). Tuntud DJ ja raadiosaatejuht ning peosarja "Tjuun In" kaasvedaja on ka aktiivne kunstnik. Selleks näituseks proovis QBA panna oma viimase 20 aasta peo kümne maali sisse.

Näitus kunstnikuks ja DJ-ks samal ajal olemisest, ühispunktide leidmisest ning mitte tõsiseks muutumisest kahes tõsises maailmas.

Kuidas on nende 20 aastaga muutunud definitsioon DJ-ks olemisest, kuidas on muutunud muusika, kuidas on muutunud kombed peol käia.

"Algselt tähendas DJ-ks olemine kogu raha eest kallite vinüülplaatide ostmist ja kuupikkust saadetise ootamist," sõnab QBA. "Tänapäeva digitaalsel ajastul saab muusikat esitada igaüks ning igaühel on ligipääs nii uuele muusikale kui selle esitamise tehnoloogiale. Spetsiifilisest ametist on tehnoloogia muutudes saanud igaühe tegevus. Kunstis on endiselt samamoodi - tulevad noored peale, on vanad klassikud ning midagi drastilist pole juhtunud. Samas, kui elektrooniline tantsumuusika plahvatus toimuski alles eelmise sajandi 90ndatel ning kõik oli värske ja uus, siis kunst on meid ümbritsenud juba sajandeid."

"Muutused on kaasa toonud asjaolu, et igaüks võib olla kunstnik ja DJ, muusikat ja kunsti proovitakse aina rohkem inimeste eluruumi kätte tuua. Kõik sulab lõpuks ühte ning seejärel lihvitakse ühtlaseks puruks, mis katab kõike meid ümbritsevat," kirjeldab näituse autor tööde tausta.

Kunstnik on püüdnud tabada erinevaid klubimaastiku tahke oma maalidel: iidolid, tehasepeod, tehnoloogilised arengud, ihad, juured - lõpetades pohmelliga.

"Olen püüdnud selles kõiges selgust leida, juurelnud korduvalt, kes ma olen ja miks ma teen just seda mida ma teen. Adudes, et mu galerii ongi klubi ja klubiks on galerii. Selle näituse materjal ongi minu tõlgendus sellest liikumisest," ütleb Qba.

Näituse asukohaks on põnev väliklubi ning galeriist tugevalt abstraktsem keskkond. Täpselt selline tööstuslik keskkond, kus 20 aastat tagasi kunstnik alustas oma muusikaliste avantüüridega publikule. Eriliselt tähelepanuväärne on asjaolu, et galeriiruumidel pole katust kohal, mis teeb antud näitusest ainulaadse. Kasutatud on lõuendi asemel suuri vineeritükke, mis on ilmastiku vastu saanud vaid lakikihi. Kõik muu, mis loodusel on pakkuda, jääb ka maalide külgedele.

Avamine toimus 7. juunil kell 17. Näitus jääb avatuks suve ehk PADA hooaja lõpuni.