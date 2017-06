Vabaduse väljak täitub kunstiga

“Vabaduse väljaku kunstipäev peegeldab meie kunstimaailma mitmekülgsust, pakkudes nii traditsioonilisemat kui performatiivset kunsti, ning sulandades ka teisi kultuurivaldkondi,” selgitas üks festivali peakorraldajatest Andra Orn.

Tähelepanuväärseks kunstiteoseks on 2017. a. parimateks noorteks arhitektideks valitud Sille Pihlaku ja Siim Tuksami juhendusel EKA arhitektuuriosakonna tudengite Andreas Krigoltoi, Jarmo Vaiki ja Karmen Silde poolt loodud mastaapne vabaõhu-arhitektuurilahendus 120 kraadi. “Tundub täiesti hullumeelne ettevõtmine vaid üheks päevaks nii suuremahuline kaasaegse kunsti väljapanek püstitada, kuid arvan, et see toetab meie sõnumit veel enam,” lisas Orn.

Rahvusvaheline vabaõhunäitus Kilomeeter Skulptuuri toob Tallinn Art Weeki raames pealinna rea väga erilisi kunstiteoseid, üheks silmapaistvaimaks teoseks on kindlasti Jaani kirku altari ees laiuv Flo Kasearu mastaapne Maastikumaal.

Toimuvad vestlused kunstist ja selle lõimumiskohtadest arhitektuuri, disaini ja muude eluvaldkondadega. Vestlusest võtavad osa Marek Tamm (ajaloolane, toimetaja ja humanitaarteaduste populariseerija), Ringo Ringvee (luuletaja, riigiametnik, usundiloolane ja DJ ), Tiina Jõgeda (psühholoogiline nõustaja ja ajakirjanik), Andreas Trossek (ajakirja Kunst.ee peatoimetaja), Mari Kurismaa (kunstnik ja tunnustatud sisearhitekt), Kadri Uus (Eesti kaasaegse kunsti keskkonna NOAR.eu eestvedaja). Vestlust modereerib Tallinn Art Week kuraator Andra Orn.

Terve päeva vältel etendavad Suvi Nieminen, Ilona Salonen ja Sveta Grigorjeva mitmeid kordi performance’it, mille pealkirjaks on “TRASH LAKE - Tallinn Edition”, näha saab Itaalia kunstniku Ugo Piccioni installatsiooni “Dance with Life”. Mari Prekup ja Hannah Harkes esinevad oma põneva etteastega Eesti Vabagraafikute Ühenduse väljapaneku ees.

Tallinn Art Weeki ajal on Vabaduse väljaku treppide alla püstitatud näitus Eesti Kunstikoolide Liidu poolt. Ekspositsioon annab mõista, et armastus kunsti vastu ning sellest arusaamine algab juba varases nooruses. Selleks, et meie kultuur ning kunst oleksid jätkusuutlikud, tuleb noori kunstihuvilisi toetada ja väärtustada.

Päeva juhib Ingrid Peek ning muusikalise poole eest hoolitseb Aleksander Krjukov.