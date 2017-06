Eesti esimene võõrkeelne e-raamatukogu võimaldab lugeda ka ilma internetita

E-raamat, mis peaks olema digiajastul hea alternatiiv paberraamatule, jääb absurdse hinna juures enamikele inimestele siiski kättesaamatuks, raamatupoodides küündivad e-raamatute hinnad samale tasemele füüsiliste teostega. Sellele olukorrale pakuvad lahendust raamatukogud, kes arendavad välja süsteeme, kuidas tuua digiraamat inimestele kätte ka ilma raha välja käimata.

Alates 2012. aastast on Tallinna Keskraamatukogus toiminud e-raamatukogu ELLU, kust saab tasuta laenata värskeid eestikeelseid e-raamatuid. Keskraamatukogu töötlusosakonna pearaamatukoguhoidja Eva Suik kinnitas, et digitaalsete raamatute laenamise on inimesed hästi vastu võtnud, sest näiteks 2016. aastal laenati 18 306 e-raamatut, mis näitab ligi 30 protsenti kasvu 2015. aasta ees.

Huvitava statistikana tõi ta välja, et e-raamatuid loevad rohkem naised, 2016. aastal olid nende e-raamatute lugejatest suisa 75 protsenti naised. "Kõige noorem kasutaja oli 7-aastane ja kõige vanem 90," tõi ta välja ja lisas, et e-raamatute lugemise teenus on siiski suunatud eelkõige lastele ja noortele.

Alates 22. maist on Tallinna Keskraamatukogu lugejatel võimalus laenutada ka võõrkeelseid e-raamatuid, kuna liituti rahvusvahelise süsteemiga OverDrive. "OverDrive’i keskkonna vahendusel saavad lugejad laenata ja lugeda e-raamatuid ning kuulata audioraamatuid," ütles ta ja lisas, et teenusega on liitunud üle 30 000 raamatukogu üle maailma ning esimesena Eestis liitus nüüd ka Tallinna Keskraamatukogu. "Pisut rohkem kui kahe nädala jooksul, mil inimesed on OverDrive'i kasutada saanud, on veebilehte külastatud enam kui 1000 korda ning laenutusi lisandub iga päevaga."

Võõrkeelse e-raamatukogu suureks plussiks on see, et laenatud teoseid saab lugeda ilma veebiühenduseta. "Selleks tuleb laenatud e-teavikud laadida alla kas seadmesse installeeritud OverDrive’i rakendusse või internetibrauserisse," kinnitas Suik ja tõdes, et juurdepääs teavikutele kaob tagastustähtaja saabudes automaatselt.

Samuti tõi ta välja mõned teosed, mille paberraamatud ei ole veel raamatukokku jõudnud, aga mida juba praegu on võimalik värske keskkonna vahendusel lugeda. "Näiteks Cassandra Clare’i raamatusarja "The Dark Artifices" teine osa "Lord of Shadows", Jenny Han’i raamatusarja "To All the Boys I've Loved Before" kolmas osa "Always and Forever, Lara Jean" ja Sarah J. Maas’i raamatusarja "A Court of Thorns and Roses" kolmas osa "A Court of Wings and Ruin"."

Kuigi pealtnäha tundub, et e-raamat lahendaks ka probleemi, et inimesed peavad populaarset raamatut järjekorras pikka aega ootama, siis tegelikult nii ei ole. "Üheks ühiseks jooneks meie e-raamatukogudes on see, et ühel ostetud litsentsil saab samaaegselt olla üks lugeja," selgitas ta. See tähendab, et kui raamatukogu on ostnud ainult ühe litsentsi, siis saabki seda korraga lugeda vaid üks inimene, teised peavad aga ootama.

"E-raamatu litsentsile kehtib raamatukogu jaoks jaehind, mis tähendab, et e-raamatut on sageli kallim osta kui sama teose trükitud versiooni, mida müüakse raamatukogudele jaehinnast oluliselt soodsamalt," nentis Suik ja mainis, et lisaks muutuvad raamatukogule kulukaks litsentsidele seatud laenutuskordade arvud. "Tänaseks on peaaegu kõik kirjastajad eestikeelsete e-raamatute litsentsile kehtestanud 10 laenutuskorra piirangu varasema 20 laenutuskorra asemel ja see on e-raamatute ostmist raamatukogu jaoks üha kulukamaks muutnud," sõnas ta ja tõi välja, et jätkuvalt on kirjastusi, kes raamatukogule kõikide soovitud e-raamatute litsentse ei müü. "OverDrive keskkonnas müüakse litsentse väga erinevate tingimustega nii hinna kui ka kehtivuse osas."

Virtuaalsete raamatute lugemine muutub küll üha populaarsemaks, kuid paberraamatute turgu need Suigu sõnul veel õige pea asendama ei hakka. "E-raamatute laenamine pakub täiendavaid võimalusi nendele inimestele, kes eelistavad raamatuid lugeda nutiseadmete vahendusel, aga see jääb praegu siiski selgelt alla paberraamatutele, ka eesti kirjastajate hinnangul on meie e-raamatute turg pigem väike."