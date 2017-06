Tammsaare muuseumis näeb haruldasi fotosid

"Neid näoilmeid, neid inimesi ja seda õhkkonda ei leia enam kusagilt mujalt, kui ainult tolleaegsetelt fotodelt,” ütleb näitusele saateteksti kirjutanud Viivi Luik.

Fotode autor Peeter Puide on eestlane, kellest nõukogude okupatsiooni tõttu sai alguses põgenik, hiljem rootsikeelne ja Rootsis kõrgelt hinnatud kirjanik.

"Puide pildikeel on ühtaegu dünaamiline ja poeetiline," sõnas Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. "Kuid erakordseks teeb Puide fotod just ajastu, mil need on tehtud. Linnavaated, riietus, olme - see taasiseseisvumisaegne Eesti on tõeline kadunud maailm, millesse fotode kaudu saab teha väikese ajarännaku.“

Näitusel on väljas ligi sada fotot, neist osa raamituna seinal ning osa digiteerituna ekraanil.

Näitus jääb avatuks 20. augustini.