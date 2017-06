Jaanus Samma mängis maletšempionitega viiki

Matš kestis üle tunni ja korraks oli Sammal ka võiduseis, kuid viga partii lõpuosas tüüris selle viigisadamasse.

Osales üheksa malehuvilist, teiste seas animaator Mait Laas, kunstnik ja dokumentalist Minna Hint, pianist Johan-Eerik Kõlar ja filosoof Indrek Reiland. Noorim mängija oli 10-aastane.

Et asja põnevamaks teha, mängisid ka maleolümpial Eestit esindanud Olde ja Narva vaheldumisi – üks sooritas ühe ja teine teise käiguvooru. Kaotuse korral saanuks võitja öelda, et on alistanud kaks tšempionit korraga.

Simultaani korraldasid Kumu, Eesti Maleliit ja PÖFF. See oli seotud Norra dokfilmi "Magnus" eksklusiivse linastusega. Film jutustab male Mozartiks nimetatud maailmameistri Magnus Carlseni teekonnast oma ala absoluutsesse tippu.

Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sari jätkub 6. septembril filmiga "What the Health", milles käsitletakse liha- ja piimatööstuse toodete kahjulikku mõju inimestele tervisele. "Film tervisest, mida terviseorganisatsioonid ei taha, et me näeksime," reklaamivad režissöörid Kip Andersen ja Keegan Kuhn oma provotseerivat linateost.