Ralf Sauteri filmisoovitused: uus Kaurismäki ja dokk David Lynchist

Aki Kaurismäki on maha saanud uue filmiga "Teispool lootust".

"See on teine osa tema mõttelises sadamalinnade triloogias. Aki Kaurismäki suunab oma pilgu selgelt pagulaskriisile ja teeb seda kaurismäkilikus, heas mõttes kuivas, ekstsentrilises, taiplikus-teravas stiilis. See räägib Süüriast Helsingisse saabunud noorest mehest ja kohalikust Soome vanapapist, kes on pähe võtnud, et ta tahab hakata restorani pidama. Film räägib nende saatuslikust kohtumisest, mis viib päris humoorikate seikadeni," tutvustas Sauter.

Artises saab aga näha dokumentaalfilmi David Lynchi elu noorusaastatest.

"Ta räägib seal isiklikult aastate jooksul läbi viidud intervjuudes lähemalt oma varasemast elust, sellest, kuidas ta väikelinnas üles kasvas. Film on minu meelest ennekõike mõeldud David Lynchi fännidele. /---/ Ta kirjeldas näiteks lapsepõlvest seika, kus ta nägi tänaval alasti naist ja ühes tema kuulsamas filmis "Blue Velvet" on naispeosatäitja Isabella Rosselliniga üks selline stseen."

Kolmandaks soovitaski Sauter sedasama "Blue Velvetit" uuesti vaatama minna.

"Teispool lootust" esilinastub kinos Sõprus juba täna, ERR kultuuriportaal kannab üle seansile järgneva vestluse. David Lynchile pühendatud programmist kinos Artis saab aimu aga SIIT.

Meeleolukaid filmielamusi!