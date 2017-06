Triigi Filharmoonia teine hooaeg toob Ruitlase ja Kasari kuplee ning hulga kontserte

Reedel, 30. juunil kell 20 avab Triigi Filharmoonia teise hooaja Kristjan Randalu sooloõhtu. Hilisemas filharmoonia suvekavas on veel palju põnevat. Paistab näiteks, et Olavi Ruitlane ja Jarek Kasar kehastuvad kupletistideks.

"Tema puhul ei tea kunagi, mis täpselt juhtuma hakkab ja see on võluv, meile meeldib see väga," kommenteeris Triigi Filharmoonia üks eestvedajaid Hannaliisa Uusma Kristjan Randalu eelseisvat kontserti.

Kontsertklaver saabub Triigi Filharmooniasse üle mere Hiiumaalt Kärdla muusikakoolist.



Triigi Filharmoonia hooaja koguprogramm näeb aga välja selline:

30.06 Triigi Filharmoonia avanemine: Kristjan Randalu soolokontsert. Algus kell 20.00

07.07 Raadio Ööülikooli avalik salvestus. Lektorid Ene-Liis Semper ja Kristjan Lepik. Algus kell 19.00. Sissepääs prii

14.07, 15.07, 16.07 Kohalik algatus Triigi Filharmoonias: tantsulavastus "Saare äratus". Algus kell 21.00 (Koreograaf Jaan Ulst, muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres, valguskunstnik Taavi Toom, dramaturg Kristi Kandima, tantsijad Ivar Lett, Juhan Kanemägi, Kadri Kanemägi, Heljus Saks, Liis Vahter, Kaitel Poobus)

29.07 Triigi Filharmoonia kontsert: Maria Faust trio. Algus kell 21.00

05.08 Triigi Filharmoonia kontsert: "ÕHMOVID" (Kasar/Eplik). Algus kell 21.00. Jarek Kasar ja Vaiko Eplik laulavad enda ja oma sõprade laule erikavas "ÕHMOVID". Pärast 11 aastat kestnud sõprust on aeg kõike meenutada, teha kokkuvõtteid, anda hinnang ja muidugi laulda, laulda, laulda... Kavas: Eplik, Kasar, Pehk, Laasner, Sheripov, Juhkental, Grünberg, Sibul...

02.08 Kuplee (Kasar/Ruitlane). Esietendus. Algus kell 21.00

2017. aasta Triigi Filharmoonia algupärand, teatraalne ja elegantne, praeguseks veidi tolmunud žanr, sest vajalikul tasemel tekstikirjutajaid, nagu endisaegsed kupleetipud Olaf Kopvillem või Juhan Viiding, pole kusagilt võtta. Nüüd saab see paigalseis lõpuks murtud, valmimas on poolteise tunni jagu täiesti pöörast ja värsket kraami. Iga nalja taga võib oodata veidi mõruvõitu pilli, teemad ja satiir on tänapäevased ning elulised, viited, vihjed ja nii mõnedki tüübid, kellest lauludes eri põhjustel juttu tuleb, siiraks eestlaslikuks kahjurõõmuks äratuntavad.

3.08 Kuplee (Kasar/Ruitlane). Algus kell 21.00

6.08 Kuplee (Kasar/Ruitlane). Algus kell 21.00

9.08 Külalisetendus Triigi Filharmoonias: "Kuidas ma koera sõin", VAT Teater. Algus kell 20.00 (Autor Jevgeni Griškovets, tõlkija Jaan Ross, lavastaja Margo Teder, valguskunstnik Triin Hook, kunstnik Pille Kose, näitleja: Lauri Saatpalu)

10.08 Külalisetendus Triigi Filharmoonias: "Kuidas ma koera sõin", VAT Teater. Algus kell 20.00

16.08 Kuplee (Kasar/Ruitlane). Algus kell 21.00

17.08 Kuplee (Kasar/Ruitlane). Algus kell 21.00

Triigi Filharmoonia on eksperimentaalne teatri- ja kontserdilava Triigi sadamas Saaremaal. Triigi Filharmoonia arhitektid on sõbrad Mihkel Meriste, Riin Kersalu feat Urut Kersalu, Mai Kersalu, konstruktor Aarne Kaur. Triigi Filharmoonia teist hooaega joonistab Kärt Hammer.