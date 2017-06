Video: Kristjan Järvi esitles oma isale pühendatud uudisteost

Kristjan Järvi selgitas ERR-ile, et tema teos "Birthday Korale NJ 80" on nagu universumi loomine. "Alguses on selline aeglane ja helge mõtistlkus, et mida hakata umbes elus tegema, asjad tulevad igalt poolt kokku ja siis läheb lahti ratas," ütles ta ja lisas, et dirigent ja loominguline inimene peab olema seltskonnas liikudes majesteetlik, kuigi päriselt on inimene täis sära, valgust, lõbu, mõnu ja pidu. "Aga siis ta peab jälle käituma tõsisena, eriti just dirigendina, kes juhib orkestrit ja teeb tõsist muusikast."

"Seda rõõmu, lõbu ja valgust, millest ma räägin, see on see, mida Neeme Järvi on mulle, Paavole ja Marile edasi andnud," sõnas Kristjan Järvi ja tõdes, et tegu on biograafilise teosega. "See on minu kokkuvõte isa elust."