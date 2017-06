"Teispool lootust" toob välja Aki Kaurismäki poliitilisema poole

Teispool lootust heidab Kaurismäkile omaselt pilgu ühiskonda läbi tavalise inimese. Näitlejanna Kati Outinen leiab, et tegu on Kaurismäki seni kõige poliitlisema filmiga, vahendas "Aktuaalne kaamera"

"Aki filmid on inimlikkusest ja kuidas teisi inimesi õigesti kohelda. Kui ma käsikirja lugesin, siis ma mõtlesin, et see on tüüpiline Aki film, kuid poliitilisem kui varasemad. 2015. aastal oli Soomes suur pagulaste sisseränne - nad tulid igalt poolt ja soomlased ei teadnud mida teha. Inimesed jaotusid kaheks: inimesed, kes tahavad aidata ja inimesed, kes tahavad neid riigist välja lüüa," selgitas Outinen.

Aktuaalne pagulasteema ja lugu inimlikust toest on filmis avatud kui tragöödia koomilises võtmes. "See on traagiline ja koomiline samal ajal. Kui keegi on traagilises olukorras, siis samal ajal on see ka naljakas. Ta ei tea, mida oma eluga pihta hakata ja ka selles on midagi koomilist. Kaurismäki on üks parimaid, kes seda suudab. Seda tuleb teha õigesti ja õiges stiilis, et ei teeks kellelegi liiga," ütles näitleja Tommi Korpela.

Nukker komöödia "Teispool lootust" jookseb kinos Sõprus ja homme toimub erilinastus ka linnahalli treppidel.