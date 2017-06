Vabariigi 100. aastapäeva puhul näidatakse rariteetseid Eestis tehtud pille

Helilooja ja pianist Olav Ehala oli üllatunud, et sai taas mängida oma lapsepõlvepillil, mille ta kunagi maha müüs ja mis nüüd Eesti hinnatumate klaverimeistrite loomingu seas näitusel väljas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on pill, millel ma õppisin klaverit mängima. Mul käis kodus üks õpetaja ja hiljem, kui ma juba lastemuusikakooli astusin, harjutasin kodus ikka selle pilli peal. Ja lugu, mida ma mängisin, on omal ajal selle klaveri peal ka komponeeritud," rääkis Ehala.

Iga ligi paarikümne rariteetse pilli kohta saaks rääkida oma loo, nagu ka näiteks Estonia klaveri autori Ernst Hiisi valmistatud tiibklaveri kohta.

"Eesti on suutnud säilitada oma Estonia klaveri maine ja kvaliteedi paljuski tänu sellele, et on nii tugev aluspõhi. Kokku 88 erinevat klaverimeistrit on olnud Eestis ja neile tuginedes on Estonia saavutanud maailmamaine," rääkis väljapaneku koostaja Alo Põldmäe.

Esindatud on ka lätlased, sest Eesti ja Läti klaverivalmistamise loos on palju sarnast.

Tema asutatud klaverimuuseumi filiaal tegutseb praegu Tartumaal Luunjas. Eesmärk on aga avada Valgamaal Helmes klaverimuuseum.