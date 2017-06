Galerii ja video: Vaba Lava avaldas tuleva hooaja kuraatorprogrammi

Vaba Lava uue hooaja teemadeks on "Big Data" (andmete üleküllus) ja "Post-truth" (tõejärgsus). Lavastusprojektid on välja valinud Vaba Lava 2017/18 hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. Konsultandiks on Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv. EV 100 teatriprojekti lavastuse valisid välja kuraatorid koostöös Vaba Lava tegevjuhi Kristiina Reidolvi ja NUKU teatri esindajate Mirko Rajase ja Joonas Tartuga.

Kultuurportaal tegi kuraatorprogrammi avaldamise ürituselt otseülekande. Vaata videot:

Vaba Lava kuraatoriprogrammi kuuluvad:

Alexandre Zeffi "Big Data"

Lavastus käsitleb tänapäevast digitaalset revolutsiooni, meeletut personaalse info kogumist ja vahendamist, mis viib meid uude ajastusse, kus kõik on võimalik. Kuid samuti seisame silmitsi riskiga kõik kaotada, nähes kuidas meie anonüümsus ja privaatsus hääbuvad. Esietendub septembris.

Rainer Sarneti "Öö lõpp"

Lavastus on dramatiseering F. Mauriaci romaani "Öö lõpp" põhjal, mille keskseks teemaks on tõde. Kas on võimalik tabada tõde, rääkida tõde? Loo kangelanna Therese Desqueryroux on tuntud kui illusioonitu maskide maharebija, tõeütleja, kelle tõde mürgitab nii sõna otseses kui ka kaudses mõttes. Esietendub detsembris.

Mart Kampuse, Liina Keevalliku ja Christina Batmani "Pilveooper ehk Dido probleem"

Lavastus räägib inimeseks olemiseks olukorras, kus pea kohal on taevas täis informatsiooni. Kogu "personaalpilvedesse" salvestatud infohulk on sama kontrollimatu nagu ilm ise ja iga kell võib sealt kohatul hetkel midagi alla sadada. Esietendub jaanuaris.

Salvatore Calcagno "Pandora 3.0"

Lavastus räägib generatsioonist Z, tänapäevastest noortest, kes on sündinud 1995. Kunstnikud soovivad projekti raames kaasata noori, kellega koos luuakse piirideta portree suuremeelsusest, hellusest ja kiindumusest, inimestest, kes kujutavad meie tulevast maailma. Esietendub mais.

Andri Luubi "(Teisitimõtleja)"

Lavastus räägib endisest punkarist ja bändimehest, kes omal ajal teadis, millisele diktaatorile vastandudes ta oma laule kirjutas. Lavastuse peaosas on Ivo Uukivi ja see esietendub kevadel 2018.

2018. aasta juunis toimuv rahvusvaheline etenduskunstide hackathon toob kokku noored lavastajad, näitlejad ja tantsijad nii Eestist, Prantsusmaalt kui mujalt maailmast.

Kuraator José Alfarroba ütles, et oli väga palju huvitavaid projekte. "Valik sündis mõtteviisi põhjal ja valituks osutusid lavastused, mis vastasid kõige paremini kutsungi teemale ning kaasasid prantsuse ja eesti etenduskunstnikke. Järgmiseks võiksid sündida koostööd Eesti ja välismaiste kunstnike vahel ning publikuga sõbraks saamine. See kutsung tõi Prantsusmaa teatritegijate hulgas suurt tähelepanu Vaba Lavale ja Eestile. Lihtne oleks olnud tuua siia väga kuulsaid artiste, kuid valisime välja potentsiaalsed, värske ja avatud mõtteviisiga tegijad."

Vaba Lava tegevjuht Kristiina Reidolv ütles, et Vabal Laval on suur rõõm töötada koos selliste prantsuse teatriekspertidega nagu José Alfarroba ja Tristan Barani. "José Alfarroba peab oma missiooniks noorte talentide leidmist ning nende karjääri toetamist rahvusvahelisel kunstnikuteel. Vaba Lava ideekonkursi tulemuste üle võib aga selles mõttes rõõmu tunda, et osalesid mitmedki maailma tipplavastajad, mis on meile suureks komplimendiks."

José Alfarroba on sündinud 1950. aastal Lõuna-Portugalis. 1969. aastal kolis ta poliitilistel põhjustel Prantsusmaale ning töötas esmalt organisatsioonis Culture and Freedom Network of Léo Lagrange. 1984. aastal sai José Alfarrobast Rutebeufi nimelise teatri (Le théâtre Rutebeuf) kunstiline juht ja direktor. Sellesse perioodi jäi ka tänavakunsti festivali Folies Urbaines asutamine. 1998. aastal alustas Jose tööd teatri Théâtre de Vanves kunstilise juhi ja direktorina. Théâtre de Vanves on interdistsiplinaarne etenduskunstide keskus, kus on esindatud nii kaasaegne sõna-, tantsu- ja muusikateater kui ka film. 2016. aastal toimub Vanves´is juba 19. korda rahvusvaheline festival Artdanthé, mille initsiaatoriks oli José Alfarroba. Festivali põhifookuses on kaasaegne tants, kuid esindatud on ka teised etenduskunstid – sõnateater, performance´id, visuaalteater jne.

Tristan Barani on õppinud Pariisi 2. Ülikoolis (Université Paris 2 Panthéon-Assas) õigusteadust ning meediat ja avalikke suhteid. Ta on seotud Théâtre de Vanves´iga alates 2006. aastast. Alates 2010. aastast on Tristan Barani koos José Alfarrobaga arendanud rahvusvahelisi suhteid Artdanthé festivali raames. Kui Théâtre de Vanves juhiks sai Anouchka Charbey, sai Tristanist interdistsiplinaarse etenduskunstide festivali Artdanthé programmijuht. 2015. aastal valiti Tristan Prantsuse Kultuuriministeeriumi valitsusalas oleva komisjoni DRAC Île-de-France kaasaegse tantsu eksperdiks. Lisaks juhib Tristan Vanves´i, Brüsseli ja Pariisi noorte etenduskunstnike vahetus- ja koostööprogrammi.

31. jaanuaril lõppenud Vaba Lava ideekonkurssidele laekus projektiteatritelt, vabatruppidelt ja vabakutselistelt loojatelt 142 taotlust, sealjuures 30 taotlust Eestist ja 112 taotlust välismaalt. Taotlusi esitati pea kõikidest Euroopa riikidest, lisaks USA-st, Kanadast ja Taiwanist. Välisriikidest tuli kõige suurem arv taotlusi Prantsusmaalt (25), palju projektiideid laekus ka Venemaalt (18) ja Belgiast (11).

Vaba Lava 2017/2018 kuraatoriprogrammi Ideekonkursile oodati lavastusprojekte, mis käsitleksid informatsiooni ülekülluse (Big Data) ning tõejärgse ajastu (Post-truth) temaatikat. Vaba Lava kahe järgmise hooaja fookus on frankofoonia.

Lisaks kutsus Vaba Lava koostöös NUKU teatriga osalema EV 100 teatriprogrammi "Sajandi lugu" ideekonkursil. NUKU teatri ja Vaba Lava eesmärgiks on luua lavastus, mis käsitleks 1980ndaid aastaid nii Eesti kui ka maailma ajaloo kontekstis laiemalt, leides ja luues selle jaoks unikaalse ja kujundipõhise teatrikeele.

EV 100 teatriprogrammi "Sajandi lugu" lavastuseks valiti filmirežissööride Jaak Kilmi ja Kiur Aarma eepiline kommunaaldraama "Enne meid oli veeuputus". Loo keskseks sündmuseks on kõikide vanade kultuurrahvaste legendidest tuttav veeuputuse motiiv, mis algab augustis 1987, soojaveetorust aadressil Õismäe tee 10, korter 62. Läbi ühe maja loo räägitakse kümnendist, mis vormis ümber Euroopa kaardi, kogu maailma ideoloogilised jõuvahekorrad ja inimeste unistused.

NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas ütles, et tutvudes kõikide konkursile esitatud töödega sai kõige tugevama äratundmise osaliseks just "Enne meid oli veeuputus". "Tajusime ühiselt Vaba Lava loomingulise personaliga, et loodava lavastuse sisuline eesmärk on huvitav ning kõnetab kindlasti paljusid teatrikülastajaid. Samuti ei olnud mitte vähem tähtsal kohal ka lavastuse vormiline ülesehitus, mis ka NUKU'le omaste väljendusvahenditega tegeleb. Kokkupuutepunkte tekkis nii sisuliselt kui vormiliselt ja seetõttu leidsime, et peaksime edasi minema just selle looga."