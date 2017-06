Otseülekanne 12.15: Vaba Lava teatab uue hooaja kuraatorikava lavastused

Vaba Lava 2017/2018 hooaja kuraatoriprogrammi rahvusvaheline ideekonkurss kuulutati välja detsembris 2016, konkursile laekus 142 taotlust.

Uue hooaja teemadeks on "Post-truth" ja "Big Data”. Lavastusprojektid on välja valinud Vaba Lava 2017/18. hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. Konsultandiks on Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv. EV 100 teatriprojekti lavastuse valisid välja kuraatorid koostöös Vaba Lava tegevjuhi Kristiina Reidolvi ja NUKU Teatri esindajatega.

AJAKAVA:

12.15 Vaba Lava tegevjuht Kristiina Reidolv teeb kokkuvõtte Vaba Lava 2016/2017 hooajast ning tutvustab ideekonkursile laekunud töid

12.30 Uut kuraatoriprogrammi tutvustab kuraator José Alfarroba Prantsusmaalt. Programmi valitud projektide lavastajad ja/või meeskonnaliikmed räägivad oma tulevasest lavastusest lähemalt.

13.15 Vaba Lava ja NUKU Teatri ühist EV 100 teatriprogrammi “Sajandi lugu” lavastust tutvustavad Kristiina Reidolv, Joonas Tartu ja Mirko Rajas

José Alfarroba on sündinud 1950. aastal Lõuna-Portugalis. 1969. aastal kolis ta poliitilistel põhjustel Prantsusmaale ning töötas esmalt organisatsioonis Culture and Freedom Network of Léo Lagrange. 1984. aastal sai José Alfarrobast Rutebeufi nimelise teatri (Le théâtre Rutebeuf) kunstiline juht ja direktor. Sellesse perioodi jäi ka tänavakunsti festivali Folies Urbaines asutamine. 1998. aastal alustas Jose tööd teatri Théâtre de Vanves kunstilise juhi ja direktorina. Théâtre de Vanves on interdistsiplinaarne etenduskunstide keskus, kus on esindatud nii kaasaegne sõna-, tantsu- ja muusikateater kui ka film. 2016. aastal toimub Vanves´is juba 19. korda rahvusvaheline festival Artdanthé, mille initsiaatoriks oli José Alfarroba. Festivali põhifookuses on kaasaegne tants, kuid esindatud on ka teised etenduskunstid – sõnateater, performance´id, visuaalteater jne.

Tristan Barani on õppinud Pariisi 2. Ülikoolis (Université Paris 2 Panthéon-Assas) õigusteadust ning meediat ja avalikke suhteid. Ta on seotud Théâtre de Vanves´iga alates 2006. aastast. Alates 2010. aastast on Tristan Barani koos José Alfarrobaga arendanud rahvusvahelisi suhteid Artdanthé festivali raames. Kui Théâtre de Vanves juhiks sai Anouchka Charbey, sai Tristanist interdistsiplinaarse etenduskunstide festivali Artdanthé programmijuht. 2015. aastal valiti Tristan Prantsuse Kultuuriministeeriumi valitsusalas oleva komisjoni DRAC Île-de-France kaasaegse tantsu eksperdiks. Lisaks juhib Tristan Vanves´i, Brüsseli ja Pariisi noorte etenduskunstnike vahetus- ja koostööprogrammi.

31. jaanuaril lõppenud Vaba Lava ideekonkurssidele laekus projektiteatritelt, vabatruppidelt ja vabakutselistelt loojatelt 142 taotlust, sealjuures 30 taotlust Eestist ja 112 taotlust välismaalt. Taotlusi esitati pea kõikidest Euroopa riikidest, lisaks USA-st, Kanadast ja Taiwanist. Välisriikidest tuli kõige suurem arv taotlusi Prantsusmaalt (25), palju projektiideid laekus ka Venemaalt (18) ja Belgiast (11).

Vaba Lava 2017/2018 kuraatoriprogrammi Ideekonkursile oodati lavastusprojekte, mis käsitleksid informatsiooni ülekülluse (Big Data) ning tõejärgse ajastu (Post-truth) temaatikat. Vaba Lava kahe järgmise hooaja fookus on frankofoonia.

Lisaks kutsus Vaba Lava koostöös NUKU teatriga osalema EV 100 teatriprogrammi “Sajandi lugu” ideekonkursil. NUKU teatri ja Vaba Lava eesmärgiks on luua lavastus, mis käsitleks 1980ndaid aastaid nii Eesti kui ka maailma ajaloo kontekstis laiemalt, leides ja luues selle jaoks unikaalse ja kujundipõhise teatrikeele.